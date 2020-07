70 Jahre Zentralrat der Juden : Immer wachsam

Wenn eine jüdische Frankfurterin in den fünfziger Jahren ein Kind zur Welt bringen sollte, ging sie dafür nicht selten nach Offenbach. Denn dort leitete Herbert Lewin die Geburtsklinik; der jüdische Arzt hatte mehrere Konzentrationslager überlebt und praktizierte seit 1950 in Offenbach. „Die Frauen hatten damals kein Vertrauen in deutsche Ärzte, viele von ihnen mussten während der Zeit der Vernichtungspolitik medizinische Experimente erdulden“, sagt Leo Latasch. Er ist seit 34 Jahren Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Frankfurt und sitzt im Direktorium des Zentralrats der Juden, früher war er viele Jahre Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes für die Stadt im Gesundheitsamt. In Lataschs Geburtsurkunde von 1952 steht ebenfalls: Offenbach.

Kurz vor Lataschs Geburt, in einer Zeit, in der Jüdinnen lieber nicht zu deutschen Ärzten wollten und Herbert Lewin sich die Leitung der Geburtsklinik in Offenbach gegen antisemitische Ressentiments erkämpfen musste, war etwas Außergewöhnliches passiert.

„Wachsamer denn je“

Am 19. Juli 1950 war in Frankfurt der Zentralrat der Juden gegründet worden. Ein Organ, das jüdische Perspektiven eröffnen soll, das für die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft spricht und antisemitische Bedrohungen benennt und kritisiert. Derzeit sei der Zentralrat „wachsamer denn je“, sagt Latasch. Es gebe eine permanente Gefährdung, die Polizeischutz vor jüdischen Einrichtungen unabdingbar mache. Auch vor dem Gemeindezentrum stehen Beamte, vor der Synagoge sowieso. „Leider gehört das dazu, und gleichzeitig überlege ich, was ich noch verbessern kann“, sagt Latasch, der in der Frankfurter Gemeinde für die Sicherheit zuständig ist. Im Jüdischen Museum, das im Oktober eröffnen wird, gibt es ebenfalls eine Sicherheitsschleuse. Latasch hat die Architekten bei der Auswahl beraten.

Durch die Corona-Krise seien wieder viele antisemitische Verschwörungstheorien hochgespült worden, sagt Latasch. „Wir müssen aufpassen, dass uns die politische Situation nicht entgleitet.“ Gesellschaftliche Entwicklungen beobachtet und kommentiert der Zentralrat nun seit 70 Jahren. Anfangs noch im Kleinen, eher als Provisorium, spätestens seit der Präsidentschaft von Ignatz Bubis jedoch auch auf der großen gesellschaftlichen Bühne.

Wandel der Situation

Leo Latasch bewundert die damaligen Mitglieder, die diese Vertretung gründeten. Denn damals habe es nur noch wenige Juden in Frankfurt gegeben, und kaum einer habe die Absicht gehabt, in Deutschland zu bleiben. Auch Lataschs Familie wollte eigentlich in die Vereinigten Staaten auswandern, bekam dann jedoch kein Visum, da der Vater in einem KZ einem Kommunistenblock zugeordnet gewesen war.

Noch Jahre später, als Latasch etwa seine Barmizwa in Israel feierte, sagte er lieber, dass er aus der Schweiz komme statt aus dem Land der Täter. Denn damals fragten viele Juden verständnislos: Wie könnt ihr da nur leben? Latasch ist froh, dass sich die Situation inzwischen gewandelt hat. Jüdisches Leben ist wieder integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Besonders in Frankfurt. Die Gemeinde dort ist eine der größten Deutschlands.

Jüdische Stimme für ethische, politische und gesellschaftliche Fragen

Frankfurt ist im Zentralrat der Juden nach wie vor als Einzelmitglied vertreten. Kleinere Gemeinden dagegen können nur über einen Landesverband Teil des Gremiums werden. Dass Frankfurt neben München und Berlin eine so herausragende Bedeutung hat, liegt auch an einigen ehemaligen Führungskräften. Ignatz Bubis und Dieter Graumann waren Präsidenten des Zentralrats, die ihren Lebensmittelpunkt am Main hatten. Aus ihrer Heimat transferierten sie prägende Elemente in den Zentralrat, wie Latasch sagt, zum Beispiel den Einsatz für Minderheiten. Denn der Rat sei nicht nur eine Stimme für jüdisches Leben, sondern die jüdische Stimme für ethische, politische und gesellschaftliche Fragen.

Der Zentralrat äußert sich dabei selten zur Politik Israels, wenn es keinen Bezug zu deutscher Politik oder Bemerkungen und Verhalten von deutscher Seite gibt. Antiisraelischen Judenhass prangert der Rat an. Doch er versteht sich nicht als Vertreter Israels in Deutschland, sondern eben als deutsche Einrichtung, die Interessen der jüdischen Gemeinschaft im Blick hat.

Mehr zum Thema 1/

Die Gründungsstadt des Zentralrats spielte dabei immer eine bedeutende Rolle. Bis heute: In Frankfurt wird eine Jüdische Akademie entstehen. Latasch sagt, dass etwa 80 Prozent der Sitzungen noch immer in Frankfurt stattfänden, auch wenn die Zentrale des Rats in Berlin sitze, am „Puls der Politik“. Und auch im Gremium selbst spielten Frankfurter immer eine Rolle: Stets saß einer im Präsidium oder im Direktorium. Nach wie vor gilt: Wenn die Frankfurter Gemeinde sich äußert, hat das überregional und politisch Gewicht. Der Zentralrat ist – auch wenn er als Dachverband Interessen der einzelnen Gemeinden bündelt und somit die Position der rund 100.000 in Gemeinden organisierten Juden in Deutschland stärkt – letztlich ein Dach auf Pfeilern. Diese Pfeiler sind die Gemeinden.