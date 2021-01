Polizei im Großeinsatz : Nach versuchtem Raub ausgebranntes Auto entdeckt

Mehrere bewaffnete Täter haben am Donnerstagmorgen versucht, in Frankfurt einen Geldtransporter zu überfallen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 10 Uhr im Stadtteil Bergen-Enkheim, als der Transporter gerade vor einer Sparkasse parkte.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ein Polizeisprecher bestätigte Zeugenaussagen, nach denen mindestens ein Schuss abgegeben worden war. Verletzt wurde jedoch niemand. Der genauer Hergang der Tat werde derzeit rekonstruiert.

Gebiet weiträumig abgesperrt

Im Laufe der Fahndung entdeckte die Polizei ein ausgebranntes Auto in der Nähe des Tatorts. Mutmaßlich handelt es sich dabei um das Fluchtfahrzeug, das die Täter zurückließen, um auf anderem Weg weiter zu fliehen.

Die Polizei sperrte den Tatort um die Marktstraße in Bergen weiträumig ab und leitete eine Großfahndung ein. Über Twitter warnte sie Autofahrer davor Anhalter mitzunehmen.

Mehr zum Thema 1/

Die Tat erinnert an den Überfall auf einen Geldtransporter an der Frankfurter Ikea-Filiale vor einem Jahr. Auch dort hatten bewaffnete Täter einen Geldboten überfallen und diesen durch Schüsse verletzt. Vermutet wurde damals, dass es sich um Bandenkriminalität handele. Ähnliche Taten waren nach gleichem Muster auch in anderen Bundesländern verübt worden; unter anderem in Niedersachsen. Ein Polizeisprecher sagte der F.A.Z., man stehe deshalb auch mit dem niedersächsischen Landeskriminalamt in Kontakt.

Zeugen des Überfalls in Bergen-Enkheim werden gebeten, sich über 069/755-51299 zu melden.