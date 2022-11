Klinische Studien geplant : Granatapfel-Wirkstoff könnte gegen Darmkrebs helfen

Ein Wirkstoff aus dem Granatapfel eignet sich möglicherweise zur Bekämpfung von Darmkrebs. In klinischen Studien wollen Forscher des Frankfurt Cancer Institute bestätigen, was sie in Laborexperimenten festgestellt haben: Urolithin A, ein Stoffwechselprodukt des Granatapfels, kann menschliche Immunzellen wohl so verändern, dass sie Tumoren besser bekämpfen können.

Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Urolithin A in T-Zellen den Ersatz älterer und geschädigter Mitochondrien durch neue fördert. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle. Laut Studie ändert sich durch den Austausch das genetische Programm der Abwehrzellen, sodass sie Krebszellen besser attackieren können.

Urolithin A könne im Labor das Tumorwachstum einschränken und die Bildung von T-Gedächtnisstammzellen fördern, aus denen neue T-Zellen entstehen könnten. Offenbar verstärke die Substanz zudem die Wirkung anderer Medikamente, sodass sie sich eventuell für Kombinationstherapien eigne.