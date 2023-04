Dass osteuropäische Fernfahrer jetzt in Hessen protestieren, überrascht deutsche Logistikunternehmer nicht. Sie kritisieren die Rechtslage – und appellieren an die Auftraggeber.

Im Küchen-Truck ist gerade wieder eine Spende eingetroffen, Autofahrer heben im Vorbeifahren die Faust zum Gruß: Nachdem am Karfreitag ein polnischer Sicherheitsdienst mit Panzerfahrzeugen die streikenden Lastwagenfahrer an der Raststätte Gräfenhausen-West heimgesucht hat, kommen täglich Unterstützer vorbei. Doch auf ihren Lohn warten die Fahrer noch immer: „Ungefähr 8200 Euro“, sagt Koba Geliaschwili auf die Frage, wie viel Geld ihm die polnische Mazur-Gruppe schuldet. Schon seit Dezember habe er keine Zahlung mehr erhalten. Andere Fahrer warten seit zwei, einige seit eineinhalb Monaten.

Rund 70 Männer aus Georgien und Usbekistan harren auf dem Parkplatz an der A5 aus, die meisten schon seit dem 20. März. Andere seien nach Auflösung ähnlicher Proteste in anderen Ländern nach Gräfenhausen gekommen, berichtet Anna Weirich vom gewerkschaftsnahen Netzwerk Faire Mobilität. Es ist ein friedlicher Protest – die Männer haben sich rund um einen notdürftig als Küche und Gemeinschaftsraum eingerichteten Lastwagen versammelt. „Wir verlangen einfach nur das Geld, das uns für unsere Arbeit zusteht“, sagt Geliaschwili.

Ihr Auftraggeber wiederum will die Lastwagen zurück. Karfreitag rückte er mit mindestens 15 Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes an, musste nach Einschreiten der Polizei aber unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Seither kommen Solidaritätsbekundungen auch aus der Landespolitik. Nach dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Günter Rudolph meldete sich am Dienstag Kai-Uwe Hemmerich vom Landesvorstand des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA zu Wort: Dass der polnische Unternehmer Lukasz Mazur „mit einem gepanzerten Fahrzeug samt paramilitärischer Schlägertruppe auf die Raststätte nach Gräfenhausen fuhr, schlägt dem Fass den Boden aus“. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) müssten den Missständen mit übermüdeten Fahrern, langen Arbeitszeiten und in diesem speziellen Fall ohne Lohn ein Ende machen. Auch die hessischen zuständigen Minister sollten schnellstmöglich eingreifen, forderte Hemmerich.

„Die Verhältnisse wundern uns nicht“

In der Logistikbranche ist man dagegen fast froh über die Eskalation. „Die Verhältnisse wundern uns nicht“, sagt Dirk Engelhardt, Hauptgeschäftsführer des in Frankfurt ansässigen Bundesverbands Güterkraftverkehr (BGL). „Wir prangern das schon seit Jahren an und sind daher froh, dass das jetzt in der breiten Öffentlichkeit ankommt.“ Der Verband habe schon vor zwei Wochen von dem Streik erfahren und 1000 Euro an der Raststätte hinterlegt, damit die Fahrer dort duschen können. Am Dienstag war die Dusche allerdings kaputt.

Der Güterverkehrsverband, der die hiesigen Unternehmen mit eigenem Fuhrpark vertritt, leidet unter Fahrermangel und würde laut Engelhardt am liebsten jedem der Streikenden eine Stelle anbieten. Das Problem sei jedoch, dass nach Vorschriften der Europäischen Union hier neben dem Führerschein für große Lastwagen noch ein zusätzlicher Schein für Berufskraftfahrer notwendig sei. Den aber haben die Fahrer aus Georgien und Usbekistan nicht.

Fuhrunternehmer aus Polen umgehen das, indem sie mit den Herkunftsländern bilaterale Abkommen schließen. Das sei ein großes Ärgernis für die hiesige Branche, die beispielsweise auch gerne Fahrer aus der Ukraine beschäftigen würde, denen aber ebenfalls die notwendige Lizenz fehle.

An nur zwölf Tagen im Jahr zu Hause

Etwas gegen die Missstände zu unternehmen, sei schwierig, sagt Engelhardt. Denn das Bundesamt für Güterverkehr, Logistik und Mobilität (BALM) habe nicht genug Kapazitäten, um zu kontrollieren, ob die Arbeitsschutzregeln für die Fahrer eingehalten werden. Denen stehe eigentlich zu, alle 14 Tage nach Hause zu fahren, zudem müssten die Fahrzeuge alle acht Wochen zurück an ihren Heimatstandort.

Geliaschwili war 2022 nur zwölf Tage daheim in Georgien. Sein Kollege Vepkhia Guruli berichtet, er habe es gar nicht nach Hause geschafft. Die zuständige Behörde teilt auf Anfrage mit: „Das BALM ist unter anderem zuständig für die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten. Im Rahmen von stichpunktartigen Straßenkontrollen werden diese überwacht, einschließlich der Vorschriften über die Wochenruhezeit und damit des Verbots, die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im Lkw zu verbringen. Grundsätzlich sind die Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten am besten im Rahmen von Betriebskontrollen zu überwachen, so die Auffassung der EU-Kommission.“

Mehr zum Thema 1/

BGL-Geschäftsführer Engelhardt sieht die Industrie in der Pflicht, genauer hinzuschauen, wie ihre Ware transportiert wird. Das sieht auch das Netzwerk Faire Mobilität so: „Große Unternehmen haben oft gar keinen Überblick, wer ihre Ware transportiert, weil die von ihnen beauftragten Speditionen mit Subunternehmen arbeiten“, sagt Anna Weirich. „Einige Fahrer haben aber berichtet, dass sie Teile für Volkswagen oder Ikea-Möbel transportieren. Diese Unternehmen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, damit die Fahrer ihr Geld bekommen.“ In einem ersten Schritt haben die Fahrer Petitionen an direkte Auftraggeber von Mazur gerichtet, auf diesen einzuwirken. Dazu zählen die Logistikunternehmen DHL, Sennder, Lkw Walter und C.H. Robinson.