Verkehrswende in Frankfurt : Es fährt kein Bus bei Google Maps

Mit der S-Bahn 43 Minuten oder 52 Minuten zu Fuß – das schlägt Google Maps als Route vor. Dabei will der Frankfurter Christian Preuß nur mal eben zum Einkaufen ins Nordwestzentrum. Keine lange Strecke von seiner Wohnung in Bockenheim aus. Was Google Maps nicht anzeigt: Mit der Straßenbahn 16 und der U-Bahn U9 dauert die Strecke nur 14 Minuten, deutlich schneller als mit den Routen von Google. „Dass Google Maps das nicht richtig anzeigt, ist ziemlich rückständig, das klappt in anderen Städten einfach besser“, sagt der 34 Jahre alte Preuß. Er nutzt täglich den RMV, regt sich aber auch häufig darüber auf, dass Google Maps weder Busse noch Straßenbahnen oder U-Bahnen in seinen Routen vorschlägt. Im vergangenen Jahr stellte er deshalb eine Petition. Mit besseren Routen, die auch die Busse sowie alle Bahnen einbezögen, könne der öffentliche Nahverkehr in und um Frankfurt herum attraktiver werden, meint Preuß.

Das Beispiel ist nur eines von vielen. Für den Weg von der Berger Straße bis auf die Zeil findet Google Maps keine Verbindung mit Bussen oder Bahnen. Dabei fährt die U4 die Strecke in fünf Minuten. Stattdessen soll man 25 Minuten zu Fuß gehen. Vom Hauptfriedhof fährt die U5 in zwölf Minuten bis zum Hauptbahnhof, Google Maps empfiehlt 50 Minuten zu Fuß. Es sind alle Stadtgebiete betroffen, die nicht durch S-Bahnen, sondern durch U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse erschlossen sind. Das betrifft neben Frankfurt das ganze Gebiet des RMV, der vor der Pandemie 808 Millionen Fahrgäste pro Jahr beförderte. Google Maps ist auf vielen Smartphones vorinstalliert und wird weltweit von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt. Es zeigt diesen Fahrgästen entweder nur die S-Bahn oder unnötig lange Fußwege an.