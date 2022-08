Medizinstudium : Albtraum statt Studienbeginn an der Goethe-Uni

Ein Zulassungsbescheid sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein. Er vermittelt die Sicherheit, dass der Bewerber einen festen Platz an der gewünschten Universität bekommt. Aber nicht für Bewerber der Studiengänge der Medizin und Zahnmedizin an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie haben einen Tag nach der Verteilung der Zulassungsbescheide eine automatische E-Mail mit dem Betreff „Rücknahme des Bescheids über die Zulassung zum Studiengang Medizin“ erhalten.

„Es war ein Schock, ich habe einen richtigen Nervenzusammenbruch bekommen“, sagt die 23 Jahre alte Bewerberin, die in diesem Artikel Nina heißt, da sie ihren echten Namen nicht nennen möchte. Nina wartet schon seit vier Jahren auf einen Studienplatz. Eigentlich war ihr von Anfang an klar, dass eine Bewerbung mit einem schlechteren Abiturschnitt als 1,0 nicht einfach wird. Um diesen lang gehegten Traum erfüllen zu können, musste sie Umwege gehen.

Nun steht sie vor einem Existenzproblem

Eine dreijährige Ausbildung als medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und ein gut bestandener Medizinertest (TMS) sind gute Voraussetzungen für einen Studienplatz. Der Erfolg waren acht Zusagen von unterschiedlichen Universitäten in Deutschland. Und genau zwei Wochen später eine neunte, die am meisten erwartete Zusage von der Goethe-Uni. Nina hatte die Frankfurter Universität als höchste Priorisierung im Bewerbungsportal, was bedeutet, dass die anderen acht Plätze verfielen und an andere Bewerber aufgeteilt wurden, sobald sie ihr Studienplatzangebot angenommen hatte.

Alle notwendigen Unterlagen und Studiengebühren schickte sie am selben Tag ab und kündigte ihre Arbeit und die Wohnung in Gießen. Nur einen Tag später sah sie die E-Mail mit der Rücknahme des Zulassungsbescheids, die sie zufälligerweise im Spam-Ordner fand und zuerst für unecht hielt: „Ich glaube, ich habe seit Freitag höchstens zwei Stunden geschlafen“, sagt sie. „Jetzt nicht nur um einen Platz an der Uni, sondern auch um ein Existenzpro­blem. Ich habe alles in meinem Leben gemacht, um mein Ziel zu erreichen, und jetzt fühle ich mich wie in einem Loch.“

Nina ist eine von 282 Bewerbern, die am Freitagabend ihre Studienplätze durch den Fehler im Übermittlungsprozess verloren haben. Die reguläre Kapazität für beide Studiengänge liegt bei 421 Studienplätzen. Zu dem Übermittlungsfehler äußert sich ein Pressesprecher der Goethe-Universität folgendermaßen: „Der Fehler ist im Übermittlungsprozess der Daten an die Stiftung Hochschulzulassung durch eine Fehleingabe seitens der Goethe-Universität entstanden. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist der Fehler zu spät entdeckt worden, um das Verfahren noch stoppen zu können.“

Christina zählt auch zu den Betroffenen. Zum zweiten Mal versucht sie einen Medizin-Studienplatz zu bekommen. Ihre Gefühle in den vergangenen zwei Tagen kann sie mit einem Wort beschreiben: Achterbahnfahrt. Die 19 Jahre alte Frau schwankt zwischen Glück und Verzweiflung. Seit drei Tagen versucht sie, sowohl die Universität als auch das Bewerbungsportal Hochschulstart zu kontaktieren.