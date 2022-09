Studienplatz-Panne Frankfurt : Zahnmediziner bekommen Plätze – Humanmediziner bangen weiter

Die Bewerber für das Studium der Zahnmedizin an der Goethe-Universität Frankfurt erhalten nach der Panne bei der Studienplatzvergabe nun doch ihre Plätze. Das teilte die Universität am Donnerstag mit. Die Universität hebe für die 32 betroffenen Bewerber die Rücknahme der Zulassung für das Wintersemester auf.

„Die Aufhebung der Rücknahme der Zulassung für die Zahnmedizin-Bewerber ist möglich, weil es an der Goethe-Universität auch im Sommersemester eine Zulassung für den Studiengang Zahnmedizin gibt“, so die Universität. Zur Entwicklung einer belastbaren Studienplatzperspektive seien in den vergangenen Tagen intensive Vorarbeiten nötig gewesen, zum Beispiel eine umfassende Prüfung aller Möglichkeiten insbesondere in der Studienorganisation und eine tragfähige juristische Abklärung. Auf dieser Basis biete die Goethe-Universität jetzt allen Betroffenen einen Studienplatz in der Zahnmedizin an.

Übermittlungsfehler der Universität

Für die 250 Betroffenen der Humanmedizin könne die Universität jedoch keine Lösung „ aus eigener Kraft entwickeln und ist auf die Hilfe anderer Universitäten angewiesen.“ Hier werde intensiv bundesweit zusammengearbeitet, um den Betroffenen ebenfalls eine Perspektive bieten zu können. „Die Lösung für die Zahnmedizin ist ein erster Meilenstein bei der Bewältigung der Krise, darüber bin ich sehr froh“, sagte Universitätspräsident Enrico Schleiff. Man setze sich weiterhin unermüdlich dafür ein, für die Betroffenen in der Humanmedizin zusammen mit der Stiftung für Hochschulzulassung, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Kultusministerkonferenz sowie allen medizinführenden Universitäten in Deutschland eine gemeinsame Lösung zu finden.

Hintergrund ist wie berichtet ein Übermittlungsfehler der Universität Frankfurt. Sie hatte der Stiftung für Hochschulzulassung, die für die bundesweite Vergabe der Studienplätze unter anderem in Medizin und Zahnmedizin zuständig ist, mehr freie Studienplätze gemeldet, als sie hat. In der Folge wurden für 251 Bewerber für Medizin und 31 Bewerber für Zahnmedizin die Zusagen wieder zurückgenommen.