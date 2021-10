7000 Studien-Anfänger : Goethe-Universität begrenzt Zutritt für Externe

An der Goethe-Universität werden vom nächsten Montag an rund 7000 Studienanfänger Vorlesungen hören, Seminare besuchen und Praktika absolvieren. Die Gesamtzahl der Studenten dürfte über 44.000 liegen, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte. Damit befinde man sich weiterhin auf dem von der Hochschulrektorenkonferenz prognostizierten „Hochplateau“. Die Einschreibungen von Erstsemestern aus dem Inland seien trotz Corona nicht zurückgegangen; allerdings seien weniger Studenten mit ausländischem Schulabschluss immatrikuliert. Das sei mit der verringerten Mobilität infolge der Pandemie zu erklären. Besonders gefragt sind auch in diesem Wintersemester wieder die Fächer Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Pharmazie.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Hessens größte Universität will möglichst viel Präsenzlehre ermöglichen: Je nach Fachbereich sollen 75 bis 100 Prozent der Lehrveranstaltungen mit Teilnehmern auf dem Campus stattfinden. Hörsäle können zu 100 Prozent belegt werden, allerdings gilt dann Maskenpflicht.

Goethe-Card oder Zugangsberechtigung

Vergleichsweise restriktiv ist der Zugang zu den Gebäuden geregelt: Sie dürfen nur von Personen betreten werden, die entweder eine Goethe-Card oder eine vorab ausgestellte Zugangsberechtigung vorweisen können. Die Goethe-Card, den Ausweis für Studenten und Mitarbeiter, können nach Angaben der Universität auch Beschäftigte von Fremdfirmen bekommen, die regelmäßig auf dem Campus zu tun haben. Zutrittsbescheinigungen werden für externe Lehrbeauftragte, Handwerker, Stipendiaten und Praktikanten ausgestellt. Andere hessische Hochschulen, etwa die Uni Gießen, haben solche Zugangsbeschränkungen nicht eingeführt. Von der Liebig-Uni heißt es, man setze auf Eigenverantwortung und darauf, dass Gebäudenutzer die Abstands- und Hygieneregeln inzwischen verinnerlicht hätten.

Unabhängig von der Zutrittsbegrenzung gilt in der Goethe-Uni die 3-G-Regel, im Uniklinikum sogar das 2-G-Gebot. Überprüft werden Impf-, Test- und Genesungsnachweise an Gebäudeeingängen, bei Studenten nur in Stichproben. „Aufgrund der Masse ist es schlichtweg nicht möglich, jeden Einzelnen zu kontrollieren, dann wäre die Vorlesung schon vorbei“, schreibt die Pressestelle.

Mehr zum Thema 1/

Während die Uni-Zentralbibliothek an der Bockenheimer Warte allen Nutzern mit 3-G-Nachweis offen steht, können die Bereichsbibliotheken vorerst nur von Uni-Angehörigen genutzt werden. Davon betroffen sind auch auswärtige Wissenschaftler, die für ihre Arbeit auf Bestände dieser Fachbibliotheken zurückgreifen. Das Uni-Präsidium warb um Verständnis für die Einschränkungen.

Lehre und Forschung hätten oberste Priorität, und die Hochschule habe eine große Verantwortung für ihre Studierenden und Mitarbeiter. Man wolle zunächst die Entwicklung der Corona-Lage nach den Herbstferien abwarten und dann entscheiden, ob die Regeln geändert würden. Die Zentralbibliothek könne allgemein zugänglich bleiben, weil sie recht weit weg vom Lehrbetrieb liege.