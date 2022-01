Chaos im Gesundheitsamt : Corona-Meldepflicht funktioniert so nicht mehr

Eine Infektion mit dem Coronavirus ist gesetzlich eine meldepflichtige Erkrankung. Grundsätzlich ist das sinnvoll. Doch die atemberaubend schnelle Verbreitung der Omikron-Variante führt dazu, dass die Meldepflicht die Gesundheitsämter der Region so sehr überlastet, dass sie in ihrer Konsequenz ad absurdum geführt wird. Der Grund für die Meldepflicht ist schließlich, dass sichergestellt wird, dass Infizierte möglichst wenige andere Menschen anstecken. Dies soll das Amt leisten, das zu Beginn der Pandemie durchaus noch bei Infizierten angerufen hat, sie durch ihre Genesung begleitet hat.

Heute bekommt man nach einer Meldung an ein Amt eine – natürlich automatisierte – Mail. Diese Form des Dialogs setzt sich im weiteren Verlauf der Erkrankung fort. Im Ergebnis hofft das Amt, weil es gar nicht anders kann, auf die Selbstverantwortung der Bürger. Die Infektionsketten nachzuverfolgen ist bei mehr als 200.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag im ganzen Land ausgeschlossen und vermutlich sinnlos.

Wenn Chefs von Gesundheitsämtern wie dem in Frankfurt die Lage beschreiben, hört man eine flehentliche Bitte, die Regeln zu vereinfachen. Man verliere die Menschen, die zudem viel zu undifferenziert behandelt würden. Darin steckt mehr Wahrheit, als es beim ersten Hören scheint. Der Infizierte begibt sich in einen Dialog mit einem überforderten Staat. Ist er ein Bürger, der sich an Regeln halten will, trifft er auf eine öffentliche Hand, die nicht mehr in der Lage ist, den Auswirkungen ihrer eigenen Regeln Herr zu werden. Omikron hat nicht nur die Immunsysteme der Menschen, sondern auch das System des Gesundheitsschutzes überrannt.

Wie könnten die neuen Regeln aussehen?

Wie aber könnten die neuen Regeln aussehen? Sollte sich nicht derjenige, der schon eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, schneller freitesten lassen können als jemand, der gar nicht oder unvollständig geimpft ist? Könnte man ein zuverlässiges digitales Verfahren bereitstellen, das in der Lage ist, auch kleinen Antigen-Testzentren eine schnelle Meldung direkt an das Amt zu ermöglichen?

Wie auch immer die Antworten auf diese Fragen ausfallen, bleibt am Ende die wichtigste Erkenntnis, dass die Meldepflicht für die Corona-Erkrankung in ihrer Absolutheit derzeit tatsächlich nur noch grundsätzlich sinnvoll ist. Das Beste wäre es, wenn ganz schnell darüber nachgedacht würde, ob es nicht Fälle gibt, in denen auf eine Meldung verzichtet werden darf und wie diese zu definieren sind.

Eine solche Debatte ist angesichts der dramatischen Lage im Alltag jetzt sogar wichtiger als die Frage einer Impfpflicht und ihrer Durchsetzung. Derzeit schafft es der Staat noch nicht einmal, eine Meldepflicht ordentlich umzusetzen. Es ist Zeit, zu handeln und die Meldepflicht differenzierter zu betrachten. Das Virus verändert sich schnell, im Moment erfordert es einen solchen Schritt. Gesundheitsämter könnten sich dann wieder um die ernsthaft Gefährdeten kümmern und vielleicht auch einmal wieder um die anderen Dinge, die bis vor zwei Jahren ihre wesentlichen Aufgaben waren.