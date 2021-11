Gesundheitsämter in der Krise : Was Corona mit schlechten Zähnen von Kindern zu tun hat

In die sechs Waschbecken in Zwergenformat, die im Frankfurter Gesundheitsamt stehen, hat schon lange kein Kind mehr Zahnpasta ausgespuckt. Denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich die Aufgaben fast aller Mitarbeiter des Gesundheitsamtes verändert. Auch jene, die sich zuvor um die Zahngesundheitsförderung von Kindern gekümmert haben, sind in den Telefondienst gewechselt. Sie rufen Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen an, klären das weitere Vorgehen ab. „Die haben alle seit einem Jahr nicht mehr in Münder geblickt“, sagt Peter Tinnemann, Leiter des Gesundheitsamtes. „Wir werden in den nächsten Jahren Kinder sehen, die einen schlechten Zahnstatus haben.“

Auch Schuleingangsuntersuchungen konnten das zweite Jahr in Folge nicht mehr in dem Umfang durchgeführt werden, wie es vor Corona der Fall war. Entwicklungsverzögerungen oder Defizite bei der Zahnhygiene sind so laut Tinnemann in einigen Fällen nicht adressiert worden. Im Gesundheitsamt liegt auch im zweiten Jahr der Pandemie der Fokus auf der Bewältigung der Corona-Krise. Das, so sagt Tinnemann, sei der Auftrag, den der Gesetzgeber an die Ämter heranträgt. Während die Infektionszahlen aber wieder steigen, muss der Leiter des Amtes entscheiden, welche Aufgaben, die das Amt in Nicht-Pandemie-Zeiten übernommen hat, wieder aufgenommen werden und welche warten müssen. Viele Mitarbeiter hätten zwar parallel versucht, ihre Arbeitsbereiche, etwa die Aids-Beratung, Schuleingangsuntersuchungen, Hygieneüberwachung in medizinischen und Gemeinschaftseinrichtungen oder die Überprüfung der Hygiene des Trink- und Badebeckenwassers, zumindest notdürftig zu bearbeiten. Aber es sei eben nur der Minimal-Betrieb, der parallel zu den Aufgaben rund um Corona aufrechterhalten werden konnte.