Netzwerk von Gesundheitsämtern : Ein Hygienekonzept für alle Veranstaltungen

Die Hessische Landesregierung hat schrittweise Lockerungen in Aussicht gestellt. Kleinere Veranstaltungen könnten, je nach Infektionsgeschehen, schon im April wieder genehmigt werden. Die Gesundheitsämter des Landes haben sich nun zusammengetan, um Standards für einheitliche Genehmigungsverfahren zu entwickeln. 19 der insgesamt 24 Gesundheitsämter in Hessen haben sich dem „Netzwerk Veranstaltung“, das durch das Frankfurter Amt initiiert wurde, angeschlossen. Ziel ist es, gemeinsame Empfehlungen und Verfahrensvorschläge zu erarbeiten und sowohl Arbeitsprozesse in den Ämtern zu vereinfachen als auch bei den Genehmigungsverfahren Einheitlichkeit zu schaffen.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.



„Wichtig war es, die unterschiedlichen Maßstäbe anzugleichen“, sagt Özden Dogan, Koordinator des Projekts. Es sei Veranstaltern nicht mehr zu erklären gewesen, wieso in einer Frühphase der Pandemie ein Event unter Einhaltung gewisser Auflagen in einer Region genehmigt wurden, in anderen aber nicht. Täglich wenden sich nach Angaben von Dogan Veranstalter an die Ämter, um Hygienekonzepte abzustimmen. „Alle wollen für den Sommer planen. Wenn wir dann erst anfangen zu beraten, wäre es zu spät.“

Mehr Transparenz durch ein einheitliches Hygienekonzept

Dass sich noch nicht alle Ämter dem Netzwerk angeschlossen haben, liegt laut Dogan in erster Linie daran, dass besonders „kleinere Ämter“ derzeit mit der Bewältigung der vielen Aufgaben, die durch die Pandemie an sie herangetragen werden, ausgelastet sind. Der Austausch mit den anderen Ämtern müsse manchmal hinten angestellt werden. Die Netzwerkarbeit soll perspektivisch für eine Entlastung und eine Vereinheitlichung der Arbeitsschritte sorgen. Besonders in der Anfangszeit sei sie aber eine zeitliche Investition, weiß Dogan.

Und Zeit scheint aktuell in vielen Gesundheitsämtern Mangelware zu sein. „Ich gehe aber fest davon aus, dass wir im März komplett sind“, ist Dogan zuversichtlich. Die Vereinheitlichung der Genehmigungsstandards soll nicht nur den Veranstaltern mehr Planungssicherheit bieten, sondern auch den Bürgern ein „gutes Gefühl“ vermitteln. Denn sobald eine Veranstaltung genehmigt werde, können sich die Besucher nach Angaben Dogans sicher sein, dass dies nur nach dem Abklopfen „hoher fachlicher Standards“ und einem strengen, in ganz Hessen geltenden Hygienekonzept geschehe. Durch die Vereinheitlichung soll mehr Transparenz geschaffen werden. „In der Bevölkerung beobachten wir den Wunsch nach mehr Einheitlichkeit“, sagt Dogan – ebenso sei dieser Wunsch seitens der Veranstaltungsbranche geäußert worden. „Die meisten hätten am liebsten schon gestern einen festen Fahrplan gehabt.“ Angesichts der dynamischen Lage könne man einen solchen aber nicht vorlegen.

„Wir sind gut vorbereitet, wenn es Lockerungen gibt“

Derzeit gehe es noch nicht wieder darum, Veranstaltungen im großen Stil zu genehmigen, sondern Veranstalter zu beraten und bestehende Hygienekonzepte zu überprüfen. Im Januar hat sich das Netzwerk gegründet. Sieben Ämter hatten sich zusammengetan, Woche für Woche seien weitere hinzugekommen, sagt Dogan. Ziel sei es, „dass die Vorgaben in Offenbach oder Darmstadt die gleichen wie in Frankfurt sind“, erklärt Stefan Majer (Die Grünen), Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt. „Sobald die infektiologische Lage es zulässt, können so Veranstaltungen mit hohem infektionshygienischen Standard stattfinden. Wir sind gut vorbereitet, wenn es Lockerungen gibt.“

Mehr zum Thema 1/

Und die könnten schon bald möglich sein, sollte der Inzidenzwert dauerhaft unter der Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen Siebentagesfrist bleiben. Am Donnerstag hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) einen Vier-Stufenplan für Corona-Lockerungen in Hessen vorgestellt. So könnten „gegebenenfalls vor Ostern“ schon wieder Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen unter freiem Himmel erlaubt sein, für Mai stellt Bouffier Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen in Aussicht.