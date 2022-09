Aktualisiert am

Geständnis in Kinderporno-Prozess

Plattform Boystown : Geständnis in Kinderporno-Prozess

Öffentlichkeitsscheu: Angeklagter im Boystown-Prozess in Frankfurt Bild: dpa

Im Prozess um die weltweite Kinderporno-Plattform Boystown hat am Montag einer der vier Angeklagten ein Geständnis abgelegt. Er räume die Vorwürfe vollumfänglich ein, teilte der Mann über seinen Verteidiger mit. Weitere Angaben über diesen Satz hinaus machte er nicht. Sein Verteidiger verlas zudem eine Entschuldigung des Angeklagten, in der es hieß, dieser habe „Taten begangen, die nicht zu entschuldigen sind“.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Er habe nicht geplant, dass es so weit kommen solle, dies sei ein schleichender Prozess gewesen. Er entschuldige sich bei seinen eigenen Kindern, die für immer traumatisiert seien, und bei den Kindern und Jugendlichen, die auf der Darknet-Plattform zu sehen waren oder dafür missbraucht worden waren. „Gedankenlos war ich, dumm und blöd“, hieß es in der Entschuldigung. In der Untersuchungshaft sei ihm alles klar geworden. Er sei bereit zu einer Therapie, auch medikamentös.

Mehr zum Thema 1/

Am nächsten Verhandlungstag soll es weitere Einlassungen geben. Boystown hatte zum Zeitpunkt seiner Stilllegung durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt rund 400.000 Mitglieder aus aller Welt und mehr als eine Million Forenbeiträge. Die vier Angeklagten sollen die Plattform betrieben haben.