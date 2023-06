Wo in der Frankfurter City die Bürohochhäuser mit den Kanzleien und Agenturen darin stehen, arbeiten viele, die abends lange am Schreibtisch bleiben, aber zwischendurch gerne mal rauswollen. Rund um die Türme oder in den Sockeln der mächtigen Bauten werden deshalb immer wieder neue Lokale für das schnelle Essen eröffnet. Erst im April ist im Turm T8, benannt nach seiner Adresse Taunusanlage 8, das „Broed“ an den Start gegangen.

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Betreiber ist Peyman Far, der ein paar Jahre lang das Landwehrstübchen in Frankfurt-Sachsenhausen geführt hat und sehr erfolgreich damit war. Das Landwehrstübchen war als Kleingartenvereins-Gaststätte ein eher unauffälliger Ort, bis Far, der ursprünglich einmal in einer ganz anderen Branche als der Gastronomie gearbeitet hat, es 2014 pachtete.