Geschäftsgang : Kaschmir nach Maß

Flauschige Pullover aus dem wertvollen Haar der Kaschmirziege gibt es inzwischen überall und oft für so kleines Geld, dass man sich fragen muss, wie das gehen kann. Davon heben sich kleine, hochpreisige Konzepte ab, die für sich in Anspruch nehmen, nur beste Qualität zu verarbeiten und in enger Abstimmung mit Partnern in Asien auf faire Produktionsbedingungen und Tierschutz zu achten.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Zu diesen gehört auch das Hamburger Familienunternehmen Heydorn, das an der Passage zwischen Goethestraße und Freßgass in diesem Sommer eine Kaschmir-Boutique eröffnet hat. Das Lädchen, man muss es so sagen, ist gerade einmal 20 Quadratmeter groß, so dass nach der neuen Corona-Verordnung zusätzlich zur Verkäuferin nur eine Person hereindarf.