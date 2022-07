Geschäftsgang : Dehnbares aus Dänemark

Shaping New Tomorrow lässt dänisches Design in Portugal zu Hosen, Hemden und Overshirts schneidern. Wer klassische Schnitte und Stoffe mit Clou mag, ist hier richtig – und hat ein kleines Verwöhnprogramm vor sich.

Fernando heißt den Gast mit einem strahlenden Lächeln willkommen. „Kennst du uns schon, oder bist du das erste Mal bei uns?“ Sein Gegenüber tut gar nicht erst so, als kenne er „Shaping New Tomorrow“, die dänische Marke, die im Juni in Nachbarschaft von Urban Outfitters am Roßmarkt in Frankfurt ihre deutschlandweit dritte Filiale eröffnet hat. Der junge Verkäufer greift sich eine Hose und legt los. Das Stück sei eines aus der Reihe „Essential Pants“.

Aus Plastikflaschen als Rohstoff hergestellt. Der Clou: Sie weise Wasser ab. Zum Beweis kippt er ein wenig Wasser auf die Hose. Daraufhin bildet sich ein großer Tropfen auf dem Gewebe, der sich leicht abwischen lässt. Wer keine Kunstfaser mag, kann zum Modell „Classic“ des Herrenausstatters greifen – aus Baumwolle geschneidert, wobei drei Prozent auf Lycra entfallen. Das macht den Stoff dehnbar wie bei Elastan. Auch dieses Modell weist eine Besonderheit auf. Das Gewebe wirkt recht üppig, ist aber luftig gewebt.

Beim Anprobieren erweist sich die Hose als sehr gut geschnitten und angenehm auf der Haut, fast ein wenig kühlend. Eine weitere Erkenntnis aus der Anprobe: Die Teile fallen eine Nummer größer aus als gewohnt. Das hat auch ein Kunde gemerkt, der eine Hose im Internetshop des Labels geordert hat und sie beim Besuch im Geschäft trägt. Sie gefällt ihm grundsätzlich, aber nun sucht er eine etwas engere und findet das passende Modell.

35 recycelte Plastikflaschen in den „Essentials“

Der Kunde, Kurzhaarschnitt, Lederschuhe, schlichtes Hemd und Collegetasche, sieht so aus wie bestellt. Sein Stil passt gut zum Angebot der Marke, die ihre Mode in Dänemark entwirft und in Portugal fertigen lässt. „Shaping New Tomorrow“ hält vor allem Chinos und klassische Langarmhemden vor. Zudem gibt es kurze Hosen und Kurzarmhemden. Allesamt überwiegend in gedeckten Farben, die da heißen: Granite, Ocean Blue, Marine oder auch Walnut.

Mit ihrer bequemen Passform eignen sie sich für die Freizeit wie fürs Büro. Anzugträger finden ebenfalls eine Auswahl, auch ein Nadelstreifen-Sakko ist dabei. „Nachhaltig: mit 35 recycelten Plastikflaschen“ – so wirbt die Marke im Laden für ihre „Essential“-Produkte. In der Umkleidekabine erfährt die Kundschaft, in den Möbeln stecke ebenso wiederverwertetes Material.

Wer Bedarf hat, kann sein Smartphone auf einer Ablage aufladen. Zudem bietet die Marke einen besonderen Service: Per Steuerungsmodul an der Wand lässt sich die Deckenleuchte so einstellen, dass sie etwa Tageslicht oder Bar-Licht abgibt. So sehen der Kunde oder die Kundin, wie die Stoffe jeweils wirken.

Wem nach einem Kaugummi, einem Mintdrops oder Gummibärchen ist – kein Problem. In der Kabine liegen gefüllte Tütchen – ein kleines Verwöhnprogramm. Die Preise sind einfach strukturiert, sie zielen auf ein Publikum, das sich ein Hemd oder ein Sakko gerne etwas kosten lässt, aber für Mode keinen Kredit aufnehmen möchte.

Lange Hosen kosten 109 Euro, Langarmhemden 99 Euro, egal aus welchem Material. Overshirts kosten 119 Euro, Kurzarmhemden und Shorts gibt es für 89 Euro, klassische Polos für einen Zehner weniger. Nicht zuletzt finden sich Socken und Boxers im Angebot, 39 Euro je Zweierpack.

Shaping New Tomorrow, Frankfurt, Roßmarkt 15; montags bis freitags 10.30 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 20 Uhr, www.shapingnewtomorrow.de