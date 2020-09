Flexible Sitzmöbel : Das richtige Sofa für Tag und Nacht

Aktualisiert am

Haute Couture der Sofas: Wer ein komfortables Schlaf- und Funktionsmöbel sucht, wird in Frankfurt fündig. Bei „Sofa Couture“ erwarten einen echte Handwerkskunst und hohe Individualität.

Keine Discounterpreise: „Sofa Couture“ in Eschborn Bild: Wonge Bergmann

Die Modebranche unterscheidet zwischen Prêt-à-porter, dem sofort Trag- und auch Bezahlbaren, das überall erhältlich ist, und der Haute Couture: jenen feinen Roben, denen kostbare Stoffe und ziselierte Handarbeit Einzigartigkeit und einen entsprechend hohen Preis verleihen. Mit dem Namen „Sofa Couture“ zielen die drei Möbelhändler Andy Grabbe, Alexander Schöpf und Anna-Lisa Seipp also eindeutig auf Letzteres. Mit einem Augenzwinkern allerdings, denn die Schlaf- und Funktionssofas sowie dazu passende Sessel gibt es als Zweisitzer bereits von 1500 Euro an. Kein Discounterpreis, aber bezahlbar.

Echte Handwerkskunst und hohe Individualität bis hin zu Sonderanfertigungen, etwa in der Sitzhöhe, gelten dabei für alle Produkte. Bis in den fünfstelligen Bereich gehen die Preise dann, teurer wird es auch, wenn man nicht eine der Stoff- und Ledervarianten der Hersteller Brühl, Jori, Signet oder Fertig bestellt, sondern feinstes Leder eines norddeutschen Herstellers oder ganz spezielle Gewebe auswählt. Man hat die Qual der Wahl unter Hunderten Varianten ein und desselben Schlafsofas, das man passend zum Mantel auch in grünen Loden packen lassen könnte.