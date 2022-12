Wohnen im Passivhaus : Kein Ärgern über die Heizkosten

Die gestiegenen Energiepreise treffen die meisten Mieter hart. Im nächsten Jahr müssen sie deutlich höhere Nebenkosten einkalkulieren. Die meisten Vermieter haben die monatlichen Vorauszahlungen schon angepasst. Auch Veit Rollmann zahlt künftig mehr als bisher an die städtische ABG Frankfurt Holding. Allerdings hält sich die Belastung in Grenzen. Denn die vierköpfige Familie Rollmann wohnt in einem Passivhaus und hat vergleichsweise geringe Heizkosten. Für die rund 100 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnung an der Vereinsstraße in Bornheim fallen für Heizung und andere Nebenkosten 110 Euro im Monat an. Daraus ergibt sich ein Quadratmeter-Wert weit unter den 3,69 Euro, die das Institut der Deutschen Wirtschaft kürzlich als Durchschnitt für neu inserierte Mietwohnungen in Frankfurt ermittelt hat.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Seit 20 Jahren baut die ABG Holding nur noch Wohnungen im Passivhaus-Standard. Rund 4700 sind es mittlerweile in ganz Frankfurt. Die 150 Wohnungen an der Vereinsstraße wurden 2014 bezugsfertig. Für die Familie Rollmann war die Erdgeschosswohnung mit kleinem Garten ein Glückstreffer: genügend Platz für die Eltern sowie die neun und elf Jahre alten Kinder, bezahlbare Miete. Die Tatsache, dass es sich um eine Passivhaus-Wohnung handelt, habe bei der Entscheidung hingegen keine Rolle gespielt, sagt der 47 Jahre alte Veit Rollmann. Denn auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Frankfurt ist die Auswahl nicht so groß. Doch heute ist die Familie froh, dass sie von geringen Heizkosten profitiert. „Bei der Nebenkostenabrechnung haben wir bisher immer etwas zurückbekommen.“