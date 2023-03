Aktualisiert am

Eine Radikalfeministin protestiert an der Frankfurter Goethe-Universität gegen die Umwidmung von Toiletten. Sie bekommt ein Hausverbot und wird körperlich attackiert. Vom AStA erfährt sie keine Solidarität.

Transaktivisten, meint Julia Bauer, seien „religiöse Fundamentalisten“. Es gebe un­ter ihnen Menschen mit „ex­tremistischen Einstellungen“, die bereit seien, ihre Überzeugungen notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Für ihre Einschätzung hat Bauer gute Gründe. Zum einen war sie eine Zeit lang selbst in der Szene aktiv. Zum anderen hat die junge Frau am eigenen Leib erlebt, wie Kämpfer für die Rechte von Transmenschen reagieren können, wenn sie mit unliebsamen Ansichten konfrontiert werden. Das war am 25. Januar kurz nach 20 Uhr vor dem Studierendenhaus der Universität Frankfurt.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Julia Bauer ist 22 Jahre alt und Studentin der Goethe-Uni. Ihren echten Namen und das Fach, das sie studiert, möchte sie nicht veröffentlicht sehen, weil sie sich seit jenem Abend bedroht fühlt. Mit einer Suffragettenfahne hatte sie sich allein vor den Tagungsort des Studentenparlaments gestellt, um gegen ei­ne Resolution zu protestieren, die an diesem Abend beschlossen werden sollte. Auf Antrag der „Rosa*Liste“ sollte das Parlament die Unileitung auffordern, eine begrenzte Zahl von Toiletten für „Frauen, Lesben, inter-, nichtbinäre, trans*- und agender-Personen“ – kurz FLINTA* – auszuweisen.