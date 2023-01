Täter auf der Flucht : Geldautomatensprenger doppelt gescheitert

Nach dem gescheiterten Versuch, durch Sprengung eines Automaten in Hofheim an Geld zu kommen, haben die Täter am Dienstagmorgen auch noch ihren Fluchtwagen eingebüßt. Wie die Polizei berichtete, waren Anwohner im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen kurz vor 4 Uhr durch einen Knall an der Casteller Straße geweckt wurden. Die unbekannten Täter hatten den Geldautomaten in einem Finanzpunkt der Taunus-Sparkasse und der Frankfurter Volksbank gesprengt und dabei ein Geschäftsgebäude beschädigt. Zeugen beobachteten danach einen schwarzen Audi, der den Tatort mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Marxheim verlassen habe.

Anschließend muss das Fluchtfahrzeug über die Anschlussstelle Hofheim auf die A 66 Richtung Wiesbaden gefahren sein. Gegen 4.20 Uhr waren die Täter auf der Schiersteiner Brücke Richtung Mainz unterwegs. In Höhe von Mainz-Mombach kam ihr Fluchtfahrzeug von der Straße ab, der massive Fahrbahnteiler in der Mitte wurde durch den Aufprall auf die Gegenspuren verschoben. Die Limousine war danach nicht mehr fahrbereit, alle Insassen sind geflohen.

Weiterer Sprengstoff gefunden

Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde von Spezialisten des Landeskriminalamtes an Ort und Stelle untersucht. Es habe ausgeschlossen werden müssen, dass darin noch gefährliche Substanzen mit Sprengwirkung seien, so die Polizei. Bei den Untersuchungen sei daher mit der größten Vorsicht vorgegangen worden. Es wurde empfohlen, die A643 weiträumig zu umfahren.

Auch am Tatort in Hofheim sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Dort wurde weiterer Sprengstoff gefunden, der nicht gezündet hatte. Experten für Sprengtechnik des Landeskriminalamtes mussten ihn gegen 7 Uhr in einem nahen Feld zur Explosion bringen. Ein hinzugezogener Statiker befand, dass das Gebäude nicht einsturzgefährdet sei, der Schaden am Bauwerk beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Inzwischen nutzen Täter bei Automatensprengungen meist feste Explosivstoffe, die eine enorme Druckwelle auslösen und dabei Gebäude erheblich beschädigen sowie Menschen schwer verletzen können.

Gleichzeitig mit der Tatortsicherung fahndeten Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz und Hessen rund um Mainz-Mombach mit Hubschraubern und Spürhunden nach den Tätern, die noch immer auf der Flucht sind. Geld hatten sie keines stehlen können.

Damit entspricht die Tat dem bundesweiten Trend, nach dem die erbeuteten Summen immer niedriger ausfallen. In Hessen war sie laut Landeskriminalamt Stand Dezember um 50 Prozent auf die Hälfte des Vorjahreszeitraums auf etwa 1,2 Millionen Euro gesunken. Was steigt, ist die Schadenssumme, die sich 2022 verdoppelt hat – im Gegensatz zu 2,5 Millionen Euro Schaden im Vorjahr. Erst Anfang Dezember hatten Täter eine Santander-Bankfiliale im Main-Taunus-Zentrum demoliert und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Eine komplette Autobahn musste nach dieser Tat allerdings nicht gesperrt werden.