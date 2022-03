Untersuchung der Pflegekassen : Große Unterschiede bei Gehältern in der Pflege

Als die Pflegerin in das Büro stürmt und Ursula Ott um einen Farbausdruck bittet, ist das ein schöner Moment für die Leiterin der ambulanten Pflege beim Frankfurter Verband, dem größten Anbieter für Alten- und Behindertenhilfe in der Stadt. Ott erzählt die Geschichte gern, denn sie zeigt einen Moment, in dem gute Pflege passiert. Die Pflegekraft braucht ein Bild von einem Regenwurm, denn sonst könne die Frau, die sie betreut, nicht einschlafen. Sie möchte vorm Einschlafen das Bild anschauen. Bisher tat es noch ein Bild auf dem Smartphone der Pflegerin. Aber jetzt muss ein echtes Foto her. Und die Hilfskraft, die jeden Tag bei der kognitiv eingeschränkten Frau vorbeischaut, sie bei der Körperpflege, dem Essen oder dem Anziehen unterstützt, setzt darum alle Hebel in Bewegung, um einen schönen Regenwurm zu bekommen. Die Chefin versteht. Ursula Ott drückt „Drucken“.

„Ambulante Pflege ist ein Beziehungsberuf.“ Das ist Otts Credo. Ambulante Pflege, das heißt: Pflegekräfte kommen in die Wohnung älterer, kranker oder behinderter Menschen und unterstützen sie in ihrem Alltag, damit sie so lange wie möglich zu Hause leben können. Der Frankfurter Verband betreut etwa 500 Menschen mit 130 Mitarbeitern in verschiedenen Stadtteilen. „Wir haben einen hohen Anteil von Pflegehilfskräften, viele Teilzeitstellen und einen hohen Anteil von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund“, sagt Ott. Sie ist begeistert von der Arbeit des Teams. Das ist zu spüren, wenn sie Geschichten wie die vom Regenwurm erzählt.