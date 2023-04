Nach Paris wird auch in deutschen Städten über ein Verbot von E-Scootern debattiert. Wer es befürwortet, kann sich künftig kaum gegen generelle Autoverbote wehren.

In Franfurt am Boden: Mit Hilfe einer Meldestelle sollen störende E-Scooter schneller beseitigt werden. Bild: Kuchler, Philipp

Sollte man eigentlich auch SUV verbieten können – oder gar alle Autos? Diese Frage müssen all jene wohl mit Ja beantworten, die gerade neidisch nach Paris schauen, weil dort die E-Scooter von den Straßen verschwinden sollen. Das ist dort das Resultat einer Bürgerbefragung, in der sich eine große Mehrheit für ein Verbot der Elektroflitzer ausgesprochen hatte – wobei nur sieben Prozent der Einwohner sich beteiligten.

Gewiss, die Roller sind ärgerlich. Ihre Nutzer halten sich nicht immer an Verkehrsregeln, sie behindern mitunter Fußgänger und Fahrradfahrer und ruinieren so manches Fotomotiv. Allerdings, all dies lässt sich auch über Autos sagen. Diese Fahrzeuge sind größer und können schwer zur Seite geräumt werden. Und Personenschäden werden immer noch deutlich häufiger durch Autos und Lastkraftwagen verursacht als durch Elektroroller.