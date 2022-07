ABG und Vonovia in Rhein-Main : Vermieter senken Höchsttemperatur in Wohnungen

Die aktuelle Krise auf dem Gasmarkt hat konkrete Auswirkungen auf die Mieter in der Rhein-Main-Region. Große Wohnungsunternehmen haben angekündigt, mit Beginn der nächsten Heizperiode die Höchsttemperatur in den Wohnungen zu begrenzen. Damit sollen der Gasverbrauch reduziert und die zusätzliche Be­lastung bei den Nebenkosten reduziert werden. „Ein Grad weniger bringt beim Verbrauch eine Einsparung von sechs Prozent“, erläutert Frank Junker, Ge­schäftsführer der ABG Frankfurt Holding. Deshalb werden in den rund 34.000 zentral beheizten Wohnungen des städtischen Konzerns die Anlagen zur nächsten Heizperiode so eingestellt, dass es tagsüber maximal 20 Grad und nachts höchstens 18 Grad warm wird.

Noch einen Schritt weiter geht die Vo­novia, die rund 27.000 Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet verwaltet. Dort werden nachts die Temperaturen sogar auf 17 Grad abgesenkt. Tagsüber will der Konzern jedoch keine Einschränkungen verhängen, appelliert stattdessen an das Verantwortungsbewusstsein der Mieter. Das reicht Junker nicht: „Wir haben ge­samtgesellschaftlich die Aufgabe, den Gas­verbrauch zu senken. Dazu müssen wir unseren Beitrag leisten.“ Die geplante Absenkung der Temperaturen sei zu­mutbar und auch rechtlich zulässig.

GWH sieht Spannungsfeld

Andere Unternehmen haben noch keine Entscheidung getroffen. Die GWH, die mit 26.000 Wohnungen in der Region vertreten ist, verweist auf das „Spannungsfeld zwischen richterlichen Be­schlüssen, Vorgaben der Bundesregierung und dem individuellem Beteiligungswillen unserer Kunden“. Einerseits wolle man möglichst viel Gas sparen, andererseits müsse man auch nachts be­stimmte Raumtemperaturen ermög­lichen, vor allem mit Blick auf Schichtarbeiter, pflegebedürftige Personen oder Familien mit Kleinkindern.

Auch die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt hat sich noch nicht festgelegt. „Wir wollen nicht vorpreschen“, sagt Unternehmenssprecher Jens Duffner. Ein einseitiges Vor­gehen sei möglicherweise ein Vertragsbruch gegenüber den Mietern. „Wir er­warten, dass sich der Gesetzgeber dazu äußert.“ Auf jeden Fall werde geprüft, ob die Heizungen optimal eingestellt sind.

Dazu rät auch Peter Paul Thoma, Obermeister der Innung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Frankfurt. Schon mit kleineren Änderungen, die nicht viel kosteten, lasse sich der Verbrauch um bis zu 15 Prozent senken. Das kann zu erheblichen Einsparsummen füh­ren. Der Energiedienstleister Ista hat rund 70.000 Heizkostenabrechnungen hessischer Haushalte ausgewertet und kommt zu dem Schluss: Bleibt es bei den aktuellen Gaspreisen, müssen hessische Haushalte 2022 und 2023 im Schnitt je­weils rund 500 Euro nachzahlen.

Axel Tausendpfund, der als Verbandsdirektor des VdW Südwest die Interessen der Wohnungswirtschaft vertritt, fürchtet sogar noch höhere Steigerungen. Ein Vierpersonenhaushalt könnte im schlimmsten Fall sogar bis zu 5000 Euro mehr für Energie zahlen als im vergangenen Jahr. „Das werden sich viele nicht leisten können.“ Er appelliert an die Po­litik, bedürftige Haushalte zu unterstützen. In Härtefällen würden die Wohnungsunternehmen in der Regel Lösungen wie Stundungen und Ratenzahlungen finden. „Wir empfehlen unseren Mietern, schon jetzt Geld zurückzulegen“, sagt Junker.

Nicht heizen keine gute Idee

Mit welchen Beträgen sie in diesem Jahr rechnen müssten, wisse er noch nicht. Bis Ende des Jahres habe die ABG ei­nen Liefervertrag mit der Mainova mit festen Preisen. Doch sollte die Bundesregierung Stufe 3 des Gasnotfallplans ausrufen, können die Versorger die gestiegenen Beschaffungskosten auch trotz laufender Verträge weitergeben.

Viele Wohnungsunternehmen informieren ihre Mieter in den nächsten Wo­chen darüber, wie sie Energie sparen können. Der wichtigste Ratschlag laut Tausendpfund: Stoßlüften statt das Fenster zu kippen. Der Unterschied beim Energieverbrauch betrage bis zu 700 Prozent. Sonst bliebe nur noch die Möglichkeit, das Thermostat herunterzudrehen. Einzelne Räume gar nicht zu heizen ist nach Ansicht Junkers jedoch keine gute Idee. „Sonst bekommen wir andere Pro­bleme wie Schimmelbildung.“

Gebannt blickt die Wohnungswirtschaft auf den Herbst. Ein Horrorszenario wäre, dass sich wegen zu niedrigen Gasdrucks die Heizungen selbst abstellen. Jede Anlage – einschließlich der weit­verbreiteten Gasthermen in den Woh­nungen – müsste dann manuell wieder in Betrieb genommen werden, erläutert Innungsobermeister Thoma. Um das kurzfristig zu erledigen, seien gar nicht genügend Handwerker vorhanden.