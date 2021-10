Frankfurter Kätcheslachpark : Garten-Oskar für innovatives Grün

Das ist „Frankfurts erster Klimapark“, und er ist nach Auffassung von Heike Appel, Leiterin des Grünflächenamts, ein gutes Beispiel für gelungene Landschaftsarchitektur im 21. Jahrhundert: der Kätcheslachpark auf dem Riedberg. Der gut zwölf Hektar große Park ist nicht neu. Der erste, östliche Teil, von dem aus der Blick in Richtung des Nachbarstadtteils Kalbach geht, wurde bereits 2010 eröffnet. Den zweiten, westlichen Abschnitt zwischen Altenhöferallee und dem Grünzug „Römische Straße“ können die Bewohner des neuen Stadtteils im Frankfurter Norden seit 2016 nutzen. Doch erst jetzt, da der Park schön bepflanzt und grün ist und die Herausforderungen des Klimawandels für jedermann spürbar geworden sind, wird deutlich, wie attraktiv die Grünanlage und wie zukunftsorientiert das Konzept dieses Parks ist.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Regenwasser des Parks wird in Auffangbecken gesammelt, ebenso wie das Regenwasser von den Straßen, Dächern und Plätzen des nördlich der Grünanlage gelegenen Stadtteils. Zusammen fließt es in ein Regenrückhaltebecken, um dann, in einer ersten Stufe gereinigt, weiter an das Flüsschen Kalbach weitergeleitet zu werden, das in die Nidda mündet. Dieses Auffangen des Regenwassers ist auch Hochwasserschutz. Durch den Park selbst fließt die dem Park den Namen gebende Kätcheslache, ein Rinnsal, das bei Regen zu einem stattlichen Bach werden kann. Ließe man diesem Wasser ungebremst seinen Lauf, würde der nachfolgende Kalbach über die Ufer treten. Vollgelaufene Keller im Stadtteil Kalbach wären die Folge.

Ungewöhnlich ist am Kätcheslachpark seine Form: Relativ schmal und sehr langgestreckt, lässt er in Ost-West-Richtung die Schneise frei, durch die die Kaltluft vom Taunus in Richtung Kalbach und weiter in Richtung Nidda strömt. Winde, die einen wichtigen Beitrag zur Frischluftversorgung Frankfurts sind und seit jeher der Kätcheslache gefolgt sind.

Sensibilität für die Topographie

Ausschlaggebend dafür, dass das Preisgericht im Jahr 2002 beim europaweiten landschaftsplanerischen Wettbewerb den Zuschlag für den später realisierten Entwurf gab, war, dass das Berliner Landschaftsarchitekturbüro von Jürgen Weidinger eine Verbindung zwischen dem damals erst nur geplanten neuen Stadtteil auf der grünen Wiese, dem Riedberg, und den angrenzenden Feldern, der Landschaft schaffen wollte. Lobende Worte gab es auch dafür, dass Weidinger die Topographie mit „großer Sensibilität behandelt“ habe. Will heißen, er hat Rücksicht darauf genommen, dass der Park durch die Mulde der Kätcheslache geprägt wird. Mit Terrassen und Stufen nimmt Weidinger dies auf. Baumreihen an den Seiten geben dem Park Struktur, eine klare Kante.

Für die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) in Hessen, die beinahe in jedem Jahr mit dem „Garten-Oskar“ ein Grünkonzept auf privaten oder öffentlichen Flächen auszeichnet, die ästhetisch, funktional und nachhaltig gestaltet sind, erfüllt Weidingers Entwurf und der inzwischen realisierte Kätcheslachpark alle Kriterien für die DGGL-Auszeichnung. Bei einem Festakt wurde an diesem Freitag im Schloss Biebrich in Wiesbaden Weidinger und seinem Team der „Garten-Oskar 2021“ von Umweltstaatssekretär Oliver Conz (Die Grünen) überreicht. Es ist die neunzehnte Auszeichnung in 21 Jahren, die Gestaltern von Grün zuteilwurde.

„Das Projekt bezieht in besonders innovativer Weise den Klimawandel in die Grünflächengestaltung ein“, sagte Conz. Die Klimakrise erfordere es, Planung und Gestaltung von Freiflächen neu zu denken. Regen müsse dort, wo er niedergehe, versickern. In den Städte müsse sich Grundwasser neu bilden können.

Park als attraktiver Erholungsraum

So wichtig die Aufgaben einer Grünanlage sind, um dem Klimawandel zu begegnen, so ist ein Park dennoch nur dann gelungen, wenn er seine zentrale Aufgaben erfüllt: Menschen anzuziehen und ihnen, und zwar über alle Altersgruppen verteilt, ein attraktives Freizeit- und Erholungsangebot zu bieten. Auch das Kriterium erfüllt der Kätcheslachpark, auch wenn er bis heute vorrangig ein Stadtteilpark für die rund 16.000 Einwohner des Riedbergs geblieben ist.

Mehr zum Thema 1/

Spielplätze und die Möglichkeit für Kinder, in der Kätcheslache zu spielen, ziehen Familie an, andere picknicken auf den Wiesen und Stufen, wieder andere folgen den Wegen, die auch hinausführen in die Landschaft, in den Grüngürtel.

Mutete der Parks anfangs noch etwas leer an, so wirkt er heute so, wie Planer Weidinger es sich immer gewünscht hatte. „Das Konzept sollte für Großzügigkeit stehen“, sagte er. Der Park sollte Ausblicke bieten. So schuf Weidinger unter anderem eine Bastion, von der Spaziergänger auf das Wasser des Regenrückhaltebeckens blicken können. Das Becken ist mittlerweile ein grüner Teich und wirkt so gar nicht mehr nach dem, was er eigentlich ist, eine technische Anlage zum Entwässern. Und was würde Weidinger 20 Jahre nach seiner Planung anders machen? Das Regenwasser noch mehr nutzen, es mit Solarpumpen wieder dem Park zuführen.