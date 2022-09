Täter festgenommen : Toter nach Messerstecherei im Frankfurter Gallusviertel

Aktualisiert am

Bei einer Messerstecherei im Stadtviertel Gallus ist am Donnerstagabend ein Mann getötet worden. In die Auseinandersetzung gegen 21 Uhr waren zwei Männer und eine Frau verwickelt, wie die Polizei am Abend auf Nachfrage mitgeteilt hat.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Nach deren Angaben spielte sich der gewaltsame Streit im Freien auf der Idsteiner Straße ab.

Den ersten Ermittlungen zufolge wurde einer der beiden Männer verletzt und starb im Rettungswagen, während Helfer versuchten, ihn zu reanimieren.

Der andere Mann wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Welche Rolle die Frau bei dem Streit spielte, blieb zunächst unklar. Beamte der Spurensicherung waren bis zum späten Abend am Tatort im Einsatz.