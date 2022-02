Nette Spielerei, mehr nicht : Wie die Grüne-Welle-App funktioniert

Das Verhältnis zu mancher App ist von Anfang an im Eimer. Zum Beispiel, wenn nach ihrem Start der Bildschirm so nachhaltig schwarz wird, dass nur ein Neustart das Handy wieder benutzbar macht. Aber auch wenn alles funktioniert – Freude über Frankfurts grüne Welle kommt nicht auf. Entweder meldet die Software, dass keine Prognose möglich sei, oder man erfährt genau das, was einem auch der Blick auf die Straße und die Erfahrung verraten: Die nächste Ampel ist grün oder rot oder wird es bald werden.

Auch die Idee, durch geändertes Tempo die Grünphasen abzupassen, geht während des Berufsverkehrs einfach unter. Tempo 30 auf dem Mainkai abends um halb sieben? Keine Chance, wenn ohnehin alles steht. Und glaubte man der App, dann gäbe es in der Stadt ohnehin nicht einmal die Hälfte der real existierenden Ampeln. Der Alltag auf der Hanauer Landstraße belehrt den User eines Besseren. Ohnehin sind Autofahrer besser damit bedient, auf den Verkehr als auf Signale eines Smartphones zu achten – die nächste rote Welle kommt bestimmt.

Ralf Euler

Besser einen Straßenübergang bauen

Unter dem Weihnachtsbaum lag eine Handyhalterung für den Fahrradlenker. Die Grüne-Welle-App „trafficpilot“, die sich Stadt und Bund 256. 000 Euro kosten ließen, ist der passende Anlass, die Vorrichtung endlich anzubringen. Als ich vor der Abfahrt ins Büro meiner Frau von der neuen App erzähle, meint sie trocken, die Stadt solle endlich den Übergang über die Eschersheimer Landstraße am Sinaipark bauen, statt das Geld für so einen Firlefanz auszugeben.

Die Querung war schon für letztes Jahr angekündigt, aber passiert ist bisher nichts. Ich will der App trotzdem eine Chance geben. Auf dem Rad fahre ich erst die üblichen Nebenstraßen. Dann biege ich in die Raimundstraße ein und rolle auf eine große Kreuzung mit roter Ampel zu, doch das Display bleibt schwarz: „Keine Prognose“. Weiter geht es bis zu einer roten Fahrradampel, wieder nichts. Auf der Hansaallee springt die App endlich an. Ich soll auf 13 Kilometer in der Stunde abbremsen, sagt die Lautsprecherstimme.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Sonntags bis donnerstags um 21.00 Uhr ANMELDEN

Ich rolle also im Oma-Tempo auf die rote Ampel am Alleenring zu und muss trotzdem bremsen. Weiter geht es die Hansaallee hinab in Richtung Innenstadt. An der nächsten Ampel klappt es, aber eine grüne Welle stelle ich mir anders vor. Dann rausche ich mit knapp 30 den Berg neben der Uni hinab und werde aufgefordert, auf acht Kilometer in der Stunde abzubremsen, obwohl ich die grüne Ampel vor mir sehe und auch locker rüberkomme. Weiter den Reuterweg hinab.

Die App zeigt: Ich bin im grünen Bereich. Also halte ich das Tempo – und schaue gerade noch rechtzeitig nach vorne: Rot! Ich mache eine Vollbremsung und komme zum Stehen, als vor mir zwei Autos aus der Nebenstraße in den Reuterweg einbiegen. Wäre ich den Anweisungen der App gefolgt, läge ich jetzt im Krankenhaus. Ich mache noch einen Abstecher am Hauptbahnhof vorbei. Auf der Ottostraße zeigt die App eine Ampel, die es nicht gibt.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Als ich vor der Einmündung der Poststraße halten muss, ruft mir die Sprachansage zu, dass die Ampel in drei Sekunden grün wird. Das ist praktisch. Südlich des Hauptbahnhofs werde ich wieder auf zwei Phantom-Ampeln hingewiesen. Im Hafentunnel bricht die Verbindung zusammen. Auf der Mainzer Landstraße sind die im Display gezeigten Grüne-Welle-Phasen so kurz, dass es für Radfahrer unmöglich ist, das Tempo daran anzupassen. Auf der Kleyerstraße im Gallus funktioniert die App nur in einer Fahrtrichtung, in der anderen heißt es wieder „Keine Prognose“. Mein Fazit: Meine Frau hat recht. Schade um das viele Geld.

Rainer Schulze

„Dauer der Rotphase nicht bekannt“

Ich habe die App auf der Fahrt von Maintal nach Frankfurt getestet. Maintal liegt außerhalb des Prognosegebiets, direkt an der Stadtgrenze springt die App aber an. Die Sprachansage funktioniert nicht. Da ich keine Halterung für das Handy im Auto habe, ist es schwierig, die Symbole zu verfolgen. Mir erschließt sich der Nutzen der App nicht. Auf der Hanauer Landstraße ist immer nur ein blauer Pfeil zu sehen und die Meldung „Dauer der Rotphase ist nicht bekannt“.

Bei angeschlossenen Ampeln wird die Dauer der Rotphase angezeigt, allerdings sehe ich die Ampel ja auch live vor mir, weshalb das auch keine spannende Info ist. Also, ich verstehe wirklich nicht, was das bringen soll.

Christine Mayer-Simon

Informationen nicht rechtzeitig

Technisch funktioniert das Angebot bei einer Autofahrt von Heddernheim nach Höchst einwandfrei. Leider ist die App aber wenig hilfreich, weil die Informationen nicht für jede Ampel zur Verfügung stehen und auch reichlich spät einsetzen, nämlich oft erst dann, wenn die Ampel in Sichtweite ist.

Mehr zum Thema 1/

Das Farbschema der Anzeige ist einprägsam: Ist die Straße auf der Anzeige rot – schlecht, weil die Ampel in diesem Tempo rot sein wird. Wird die Straße grün – alles gut. Leider ist sie auf der App meistens grau, was heißt, dass noch keine Prognose möglich ist. Zeigt sie Rot, könnte der eine oder andere versucht sein, im Schneckentempo an die nächste Ampel ranzufahren oder so stark zu beschleunigen, dass die Anzeige wieder grün wird.

Hilfreich: Die Sekundenanzeige, die 30 Sekunden vor Umschalten einer Ampel auf Grün zu laufen beginnt und dann die Ansage „Grün in drei Sekunden“. Da kann man das Gaspedal schon mal runtertreten und dem Porsche-Fahrer auf der Nebenspur, der die App wohl noch nicht hat, beim Starten kurz die Rücklichter präsentieren. Am Platz der Republik zeigt die App sogar, dass Rechtsabbieger zehn Sekunden früher Grün erhalten. Nebeneffekt: Man schaut während der Fahrt oft auf das Handy und lässt sich, in der Hoffnung, an der nächsten Lichtzeichenanlage ein paar Sekunden rausschinden zu können, möglicherweise ablenken. Fazit: Eine nette Spielerei, aber wenig hilfreich, weil die Informationen nicht rechtzeitig genug eintreffen.

Hanns Mattes