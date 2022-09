Kandidat für OB-Wahl : Frankfurter Grüne blicken auch nach Berlin

Aktualisiert am

Am 6. November entscheiden die Frankfurter über die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann. Zeit für die Grünen, einen Kandidaten für das Amt zu bestimmen – oder eine Kandidatin.

Aussichtsreich I: Grünen-Vorsitzender Omid Nouripour ist als OB-Kandidat in Frankfurt im Gespräch Bild: Marcus Kaufhold

Sieben Wochen vor dem Bürgerentscheid am 6. November über die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) leiten die Frankfurter Grünen formal ein Verfahren ein, um die in ihren Augen geeignetste Kandidatin oder den besten Kandidaten für die nächste Oberbürgermeisterwahl zu finden. Im Verlauf der Kreismitgliederversammlung haben die Grünen dazu eine Findungskommission gebildet. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Frankfurter Partei. Die Kommission besteht aus sieben Personen. Darunter sind drei, die während der Versammlung aus dem Kreis der Mitgliederschaft gewählt wurden. Zuvor hatten die Gremien bereits festgelegt, dass Parteichefin Julia Frank Mitglied der Kommission sein soll, Stadtverordnete Martina Düwel für die Fraktion und die ehrenamtliche Stadträtin Anna Gundel für die Grünen im Magistrat. Die Grüne Jugend hat Leah Luwisch benannt.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Doch wer wird nun gesucht? Die Partei gibt der Kommission mit auf den Weg, es brauche eine „qualifizierte Kandidatur“. Die Grünen-Basis hat dazu klarere Vorstellungen. „Wir brauchen jemanden mit Herz und Visionen“, sagte die frühere Fraktionschefin Ursula auf der Heide, „jemanden der Krise kann“. Gleichgültig, ob es sich um die Klima- oder Energiekrise handele oder um das Bahnhofsviertel. Vor allem sei eine Person nötig, die „offen und anschlussfähig für fast alle Milieus“ sei. Es gelte nun den Menschen zu finden, „der die beste Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen“.

„Die besten Siegchancen“

Für Grünen-Mitglied Michel Doermer ist dies zu bescheiden formuliert: Die Herausforderung sei es, jemanden zu finden, „der die besten Siegchancen bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl hat und nicht nur die Stichwahl gewinnt“. Dafür müsse die Person Stimmen aus anderen politischen Lagern gewinnen können.

Karin Guder, langjährige Ortsvorsteherin im Nordend, die von der Basis in die Findungskommission gewählt wurde, fordert, dass der Kandidat der gesamten Einwohnerschaft Frankfurts gerecht werden, also auch jenseits der Grünen-Milieus die Bürger erreichen müsse: Vom Banker bis zum Krankenpfleger, vom Freiberufler bis zum Rentner. Es müsse deutlich werden, wohin „die Grünen diese Stadt führen werden“, sagte Guder: Hin zu einer „ökologischen, sozialen und liberalen Großstadt.“

Alexander Mitsch, Fraktionschef der Grünen im Gallus, der neben Liisa Pärssinen ebenfalls in die Findungskommission gewählt wurde, fordert einen Kandidaten, der „Haltung, Überzeugung und Mut“ mitbringe und „gemeinsam mit uns die Stadt zusammenführt“. Es brauche nichts weniger als einen „starken, aussichtsreichen Kandidaten“.

Einig sind sich die Grünen, „die besten Wahlchancen zu haben“. Schließlich hätten sie seit der Landtagswahl 2018 jede Wahl in Frankfurt gewonnen: „Wir sind stärkste politische Kraft.“ Für Parteichefin Frank steht fest: „Frankfurt braucht einen Neustart“. Frankfurt sei bereit für ein Grünen-Stadtoberhaupt.

„Die gute Nachricht ist, dass es keinen Mangel an Leuten gibt“, sagte ein Mitglied. Doch das Problem der Grünen ist, dass es nicht die eine Person gibt, die ins Blickfeld rückt. Es kursieren zahlreiche Namen, so die von Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner und Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg. Beiden werden Ambitionen nachgesagt. Auch Kämmerer Bastian Bergerhoff, der die Grünen erfolgreich in die jetzige Koalition geführt hat, wird genannt.

Unberechenbarer Feldmann

Alles deutet jedoch darauf hin, dass die Grünen jenseits des engen Frankfurter Zirkels suchen. Dabei werden zwei Namen genannt: Bundesparteisprecher Omid Nouripour, der als erster in Frankfurt für die Grünen ein Bundestagsmandat gewinnen konnte, und Manuela Rottmann. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Berliner Landwirtschaftsministerium war von 2006 bis 2012 Umweltdezernentin. 2012 galt sie als aussichtsreiche Oberbürgermeister-Kandidatin. Damals zog sie sich jedoch vorübergehend aus der Politik zurück.

Die jetzt einberufene Kommission muss zügig Gespräche aufnehmen. Sie soll den Mitgliedern einen Vorschlag unterbreiten, „sobald der Oberbürgermeister abgewählt, zurückgetreten oder seine Amtszeit in den nächsten vier bis fünf Monaten endet“. Es heißt, der letzte Passus sei hinzugefügt worden, weil man bei Feldmann nie wisse, wie er agiere, ob er nicht seinen ursprünglich für Ende Januar angekündigten freiwilligen Rücktritt doch noch vollziehe.