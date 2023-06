Es ist eine Situation, wie sie in einer Großstadt wie Frankfurt jeden Tag vorkommt. Jemand ist mit dem Rad in einer Einbahnstraße unterwegs, die auf beiden Seiten zugeparkt ist, dann kommt von hinten ein Auto, dessen Fahrer keine Lust hat, in gedrosseltem Tempo hinterherzufahren. Also überholt er. Vielleicht hat er es eilig, ist genervt oder gestresst, muss sowieso alle drei naselang anhalten und will endlich vorankommen. Auch die Person auf dem Rad ärgert sich. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt, Platz zu machen oder extra schnell zu fahren, um den Autofahrer nicht zu nerven, hat aber gleichzeitig Angst, dass rechts plötzlich eine Autotür aufgeht und Ausweichen nicht mehr möglich ist. Außerdem findet sie, dass auf der Straße Platz für alle sein muss.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Meistens enden solche Begegnungen friedlich. Selbst dann, wenn die beteiligten Parteien beim Überholmanöver verbal entgleisen. Aber manchmal enden sie vor Gericht – dann zeigt sich, wie viel Mühe die Aufarbeitung kosten kann. In Frankfurt hat sich das Amtsgericht in den vergangenen Wochen mit so einem Fall beschäftigt, bei dem es zu einer Kollision kam und eine Radfahrerin stürzte. Was für den Autofahrer ein „ganz normaler Auffahrunfall“ war, empfand sie als Ergebnis eines Hasses auf Radfahrer: „Die Vollbremsung diente aus meiner Sicht nur dazu, mich zu schädigen.“