Fridays for Future : „Wir selbst können die Welt nicht retten“

Morgen Blockaden, dann eine Woche für den Klimaschutz

Die Frankfurter Gruppe von Fridays for Future will „den globalen Kampf gegen die Klimakrise unausweichlich in den öffentlichen Raum tragen“. Geschehen soll das morgen mit einer Großdemonstration und dann mit einer „Climate Week“: Für sieben Tage wird am nördlichen Mainufer an der Alten Brücke ein Camp aufgebaut, in dem Workshops, Vorträge, Filmvorführungen und ein Abendprogramm stattfinden.

Der Tag morgen steht im Kontext des von Fridays for Future ausgerufenen „globalen Klimastreiks“. Das lokale Motto lautet „System Change, not Climate Change“ und „Ganz Frankfurt steht still“. Letzteres ist wohl auch wörtlich zu verstehen. Nicht nur wegen der Großdemonstration, die um 13 Uhr auf dem Opernplatz beginnt, bis zur Konstablerwache geht und um 15 Uhr wieder an der Alten Oper endet, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Schon für den Vormittag sind Sternmärsche und im Verlauf des Nachmittags „Aktionen“ in der Innenstadt geplant, zu denen die Organisatoren sich zwar nicht konkret äußern wollen, die vermutlich aber mit Blockaden einhergehen werden.

Vor der Demonstration soll es auf dem Opernplatz von 12 Uhr an eine Kundgebung mit Reden und Musik geben. Auf der Bühne werden unter anderen Senckenberg-Direktor Volker Mosbrugger und die Sängerin Fee stehen. Die folgenden Tagen widmet Fridays for Future jeweils einem Thema rund um den Klimaschutz. Es beginnt am Samstag mit der „Verkehrswende“, die etwa bei einer Kundgebung auf der Leipziger Straße thematisiert werden soll. Für Sonntag sind Aktionen zum Thema „Landwirtschaft und Massentierhaltung“ geplant, am Montag soll es zur „sozial-ökologischen Stadtentwicklung“ unter anderem Expertenvorträge geben, am Dienstag werden für die „Energiewende“ solarbetriebene Modelle gebastelt, und am Abend steht „Entspannen mit den Psychologists for Future“ an.

Besonders dicht ist das Programm am Mittwoch, wenn es um die „Asymmetrie zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden“ geht: Es sind eine Demonstration vor dem brasilianischen Generalkonsulat und Diskussionsrunden zur Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer geplant. Die Veranstaltungen am Donnerstag widmen sich der „Jugendbeteiligung in der Politik“, bevor es beim „Earth Strike“ am Freitag eine Menschenkette gegen das geplante Innovationsquartier geben soll.