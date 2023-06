Frau tödlich verunglückt : Taxifahrer nach „Dooring“-Unfall zu Geldstrafe verurteilt

Weil er in Frankfurt unachtsam seine Autotür geöffnet hat, muss ein Taxifahrer eine Geldstrafe zahlen. Eine Radfahrerin war gegen die Tür geprallt und später an ihren Verletzungen gestorben.

Der Vorfall hatte sich im August vergangenen Jahres an der Taunusanlage in Frankfurt ereignet. (Symbolbild) Bild: dpa

Es sind ein paar entscheidende Sekunden, eine Unachtsamkeit des Taxifahrers, die eine Frau das Leben gekostet haben. Im August vergangenen Jahres ist die 60 Jahre alte Radfahrerin an der Frankfurter Taunusanlage aus Richtung Alte Oper kommend unterwegs zu ihrem Frauenruderverein. Mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Kilometern in der Stunde – so wird es ein Gutachter später feststellen – fährt sie auf dem Fahrradstreifen nach Westen in Richtung Mainzer Landstraße, als ein Taxifahrer in einer Parkbucht an der Seite die Autotür öffnet. Er will ei­nem Fahrgast helfen, sein Gepäck im Kofferraum zu verstauen. Die Fahrradfahrerin hat keine Chance, der Tür auszuweichen, prallte gegen die Tür und auf den Boden.

Trotz sofortiger Hilfe und einer Notoperation stirbt sie am Tag darauf an ihren schweren Kopfverletzungen. An diesem Montag, gut zehn Monate später, muss sich der 32 Jahre alte Taxifahrer wegen fahrlässiger Tötung vor dem Frankfurter Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass er weder einen Blick in den Außenspiegel noch über die Schulter geworfen hat, bevor er die Autotür öffnete.

Der Tag sei „sehr, sehr schwer“ für ihn

Der Taxifahrer bestreitet dies vor Gericht zunächst. Er habe aufgepasst, in die Spiegel und über die Schulter geguckt. „Kann sein, dass ich aber nicht richtig geguckt habe“, fügt er hinzu. Er berichtet außerdem davon, wie sehr ihn der Vorfall noch immer belaste. Jedes Mal, wenn er nun an der Unfallstelle vorbeifahre, müsse er daran denken. Der Mann wirkt auch vor Gericht mitgenommen von dem Geschehen; der Tag sei „sehr, sehr schwer“ für ihn. Er gibt an, er habe sich danach in Therapie begeben, um alles aufzuarbeiten. Allerdings habe er diese nur drei Tage lang gemacht, wolle sie aber wieder aufnehmen.

Mehr zum Thema 1/

Auf die Einlassung des Mannes reagiert der Staatsanwalt wütend: „Es geht hier nur um Sie. Den Blick auf das Opfer vermisse ich.“ Zudem sei er entgegen der Ankündigung sei­nes Verteidigers nicht geständig, sondern bestreite, nicht richtig aufgepasst zu haben. Auch dass der Angeklagte sich vor dem Prozess nicht bei der Familie gemeldet hat, findet er unverständlich.

150 Tagessätzen zu je zehn Euro

Nach einer kurzen Unterbrechung räumt der Angeklagte die Vorwürfe ein: „Das ist meine Schuld, mein Fehler.“ Er kündigt zudem an, gemeinsam mit seinem Verteidiger den Kontakt zur Familie der verstorbenen Frau aufzunehmen, um sich bei ihnen zu entschuldigen. Er habe bisher nicht gewusst, wie er den ersten Schritt machen solle.

Das Gericht verurteilt ihn schließlich zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je zehn Euro. Das Urteil ist rechtskräftig, noch im Verhandlungssaal geben Staatsanwaltschaft und Verteidigung an, keine Rechtsmittel einlegen zu wollen.

Der „Dooring“-Unfall hatte in der Stadt großes Bestürzen ausgelöst. Bei einer Demonstration Mitte September vergangenen Jahres gedachten etwa hundert Fahrradfahrer der verstorbenen Frau.