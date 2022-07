Flughafenchaos : Stresstest bis zum Abflug

Im Frühjahr 2020 lag der Passagierverkehr auf Deutschlands größtem Flughafen bei nahezu null. Im Juni hatte Karl-Ludwig Kley, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Lufthansa, die Hauptversammlung des Konzerns nach den drei besten Geschäftsjahren der Unternehmensgeschichte mit der erschütternden Botschaft eröffnet: „Wir haben kein Geld mehr.“ Der Kranich, der Frankfurter Hauptkunde, war am Boden. Staatliche Hilfen retteten ihn später gerade noch vor der Insolvenz. Hätte damals Fraport-Konzernchef Stefan Schulte gesagt, er rechne damit, dass in diesem Sommer sogar die Zahlen des Rekordjahres 2019 in den Belastungsspitzen zumindest stundenweise schon wieder erreicht würden, hätten ihm die Vorstandskollegen womöglich besorgt eine Auszeit empfohlen. Denn die desaströsen Folgen der Corona-Pandemie mit weltweiten Reisebeschränkungen und die Bilder von Runways, die mit eingemotteten Flugzeugen zugeparkt sind, hätten damals eine solche Annahme mindestens als realitätsfern erscheinen lassen.

Und doch ist es so gekommen. Das Passagieraufkommen hat sich viel schneller erholt, als es Fraport, die Lufthansa und andere Branchenunternehmen zu hoffen gewagt hatten. Und das trotz der neu hinzugekommenen Belastungen durch den verheerenden Krieg in der Ukraine. Die Passagiere sind nun so schnell zurückgekehrt, dass Flughafen- und Airlinemanager es nicht mehr geschafft haben, die Stellen neu zu besetzen, die sie in der Gewissheit gestrichen hatten, dass nur ein massiver Sparkurs inklusive Jobabbau noch Schlimmeres verhindern könne.