Frankfurts Schuldenberg : Sparen, sparen, sparen – nur wie?

Nicht nur der Stadtkämmerer hat Ideen, wie die schwierige Haushaltslage von Frankfurt in den Griff zu bekommen ist: Während die CDU in ersten Linie ein Ausgabenproblem moniert, legt die SPD den Fokus traditionell auf die Einnahmenseite.

Alle Schätzungen sind Makulatur. Die Corona-Pandemie hat Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) buchstäblich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Schulden Frankfurts steigen. Doch das kann man nicht allein der Pandemie und den Einnahmeeinbrüchen bei der Gewerbesteuer zuschreiben, die Stadt verschuldet sich auch ohne Corona. Bis 2023 sollte sich der Schuldenberg auf mehr als 3,5 Milliarden Euro türmen. Für dieses Jahr rechnete die Stadtkämmerei mit gut 192 Millionen Euro Defizit. Es sind veraltete Prognosen aus einer Zeit, als man Corona noch ausschließlich für eine mexikanische Biermarke hielt. Wie sehr die Pandemie die Schulden noch in die Höhe treiben wird, lässt sich zu Beginn des Jahres nur schwerlich abschätzen.

Die Reaktionen der wichtigsten Parteien auf die schwierige Haushaltslage sind im Gegensatz dazu wesentlich leichter vorhersehbar. Die CDU will „sämtliche neue Maßnahmen unter einen Finanzierungsvorbehalt stellen“. In ihrem Kommunalwahlprogramm betont sie, dass die Stadt trotz der gesunkenen Steuereinnahmen vor allem ein Ausgabenproblem habe. Der Haushalt solle „durch mutige und kluge Fokussierung der Ausgabenseite auf Kernaufgaben und Mehrwertversprechendes im Lot gehalten werden“.

Der Begriff „Mehrwertversprechendes“ taugt zum Wort oder Unwort des Jahres, je nachdem. Was konkret einen „Mehrwert“ für Frankfurt verspricht, darüber scheiden sich die Geister, was nicht nur das Beispiel des Kinder- und Jugendtheaters zeigt, sondern auch die katholische Schule St. Raphael. Die Sozialdemokraten bewerten das Projekt im Gegensatz zu den Christdemokraten kritisch.

Größte Posten im Haushalt: Bildung und Soziales

Jeder hat Prioritäten, und jeder hat vor allem andere Prioritäten. Die SPD akzentuiert traditionell die Einnahmenseite stärker: „Eine sozial-gerechte Stadtentwicklung funktioniert nur mit den wichtigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer“, heißt es in den kommunalpolitischen Leitlinien der Partei. CDU und die FDP wollen den Gewerbesteuerhebesatz senken, dass er „nicht mehr die Körperschaftssteuer übertrifft“. So steht es im Wahlprogramm der Christdemokraten geschrieben. Die Partei will den Satz auf 430 Basispunkte senken, das würde „ein positives Signal an investitionswillige Unternehmen senden, in Frankfurt zu investieren“. Die FDP begnügt sich mit einer Senkung auf 450. Derzeit liegt der Hebesatz bei 460. Die Linke will rauf auf 550 Punkte. Allerdings kommt die Debatte angesichts der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen zur Unzeit. Annette Rinn, Spitzenkandidatin der FDP und Fraktionschefin im Römer, betont, „mittelfristig sollten wir über Senkung nachdenken“.

Die größten Posten im Haushalt beanspruchen Bildung und Soziales. Allein die Bildung bekam im vergangenen Jahr Zuschüsse in der Höhe von 876 Millionen Euro, für dieses Jahr waren rund 925 Millionen Euro vorgesehen. Dazu gehören Kitas und Kindergärten, bei denen Stadtkämmerer Becker ausdrücklich nicht sparen will: „Die Kostenbefreiung ist für Familien eine große Erleichterung.“ Auch am Zuschussbedarf für den Ausbau der Kinderbetreuung dürfte kaum gerüttelt werden. Für 2021 war dafür ein Betrag von 650 Millionen Euro eingeplant.