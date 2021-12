Peter Feldmann im Gespräch : „Wir haben es dem Bund vorgemacht“

Aktualisiert am

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) spricht über die Frage, ob die Stadt mit ihrer neuen Regierung Berlin voraus war, was Corona für die Wirtschaft bedeutet und ob der AWO-Skandal ihm geschadet hat.

Herr Feldmann, wie geht es Frankfurt?

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Manfred Köhler Stellvertretender Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlicher Redakteur des Wirtschaftsmagazins Metropol.

Oberhalb von „den Umständen entsprechend“ – allerdings mit guter Prognose. Denn unsere Heimatstadt hat sich tatsächlich als robust erwiesen. In der Corona-Krise sind die Menschen näher zusammengerückt. Maskenpflicht oder Einschränkungen in der Gastronomie werden inzwischen von allen getragen. Auch mit Kritikern wie dem Gaststättenverband Dehoga riss der Gesprächsfaden dabei nie ab. Man hat da sehr smart und schnell reagiert. Vor allem die Frankfurterinnen und Frankfurter haben mich sehr beeindruckt. Die Menschen waren füreinander da, nicht nur, indem sie zum Beispiel für Ältere eingekauft haben. Diese Hilfsbereitschaft weit über das Innerfamiliäre hinaus kam nicht vom Staat, sondern aus den Stadtteilen und Nachbarschaften. Da passt es, dass wir in der neuen Stadtregierung einen anderen Umgang miteinander pflegen.