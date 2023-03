Aktualisiert am

Mike Josef (SPD) ist der erste Oberbürgermeister von Frankfurt mit einer Einwanderungsgeschichte. Er ist dankbar für diese Chance und will auch anderen Mut machen. Und er verrät, wie er die Stadt nun gestalten will.

„Meine Geschichte habe ich nur in Frankfurt schreiben können“: Mike Josef hat es vom Flüchtlingskind bis zum Oberbürgermeister geschafft. Bild: Frank Röth

Herr Josef, Gratulation zum Wahlsieg. Wie lange haben Sie geschlafen?

Sehr wenig. Als ich mich endlich hin­gelegt habe, wurde unser Jüngster ständig wach. Um fünf Uhr bin ich kurz eingeschlummert.

Wie haben Sie den Wahlabend erlebt?

Ich war zunächst in meinem Büro im Planungsdezernat. Ich wusste, dass es knapp wird, und hatte darum gebeten, mir keine Zwischenergebnisse mitzuteilen. Irgendwann brandete nebenan Jubel auf. Da wusste ich: Es ist durch.

Sie sind der erste Frankfurter Oberbürgermeister mit Migrationsgeschichte.

Meine Geschichte habe ich nur in Frankfurt schreiben können. Wo, wenn nicht in dieser Stadt? Hier leben Menschen aus rund 170 Nationen friedlich zusammen. Frankfurt ist bunt und vielfältig und gibt jedem eine Chance. Ich habe sie bekommen und empfinde große Dankbarkeit. Du kannst es in dieser Stadt schaffen, mit Leistung und Unterstützung. Das sagt viel über unsere Stadt aus.