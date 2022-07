Frankfurter OB Feldmann : Polizei prüft mögliche Fahrerflucht

Aktualisiert am

Möglicherweise gibt es einen neuen Skandal um Peter Feldmann. Diesmal geht es um mögliche Fahrerflucht. Demnach soll der Frankfurter Oberbürgermeister am vergangenen Sonntag im Frankfurter Stadtteil Kalbach in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein. Das hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Die Polizei prüft nun, ob er sich der Fahrerflucht schuldig gemacht hat. Bei dem Unfall war ein parkendes Auto beschädigt worden.

Den Angaben zufolge war Feldmann mit seinem Dienstwagen unterwegs. Statt sich nach dem Unfall direkt bei der Polizei zu melden, um den Halter ausfindig zu machen, soll er allerdings lediglich einen Zettel hinterlassen haben. Seinen Fahrer soll er später zurückgeschickt haben, „um die Sache zu regeln“.

Das Büro des Oberbürgermeisters bestätigte am Dienstagabend den Vorfall. Feldmanns Sprecher sagte: „Ich kann bestätigen, dass Herr Feldmann am Ende der letzten Woche beim Einparken einen Blechschaden verursacht und sich anschließend um eine Regulierung des Schadens bemüht hat“. Wie groß der Schaden an dem anderen Fahrzeug war, blieb unklar. Auch die Polizei machte dazu keine Angaben. Ein Polizeisprecher sagte, der Vorfall werfe zwei wesentliche Fragen auf: Zum einen, wer gefahren sei. Und zum anderen, ob eine Fahrerflucht vorliege. Das müsse nun durch Befragungen der Beteiligten geklärt werden.