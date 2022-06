Abwahlverfahren naht : Oberbürgermeister Feldmann gibt sich unbeeindruckt

Die Mehrheit der Stadtverordneten will am Donnerstag im Parlament über den „Misstrauensantrag“ gegen OB Feldmann abstimmen. Der hat in dieser Woche das Gespräch mit der Römerkoalition gesucht. Seine Auftritte dosiert er derweil neu.

Das Stadtparlament wird sich in seiner Sitzung am nächsten Donnerstag mit dem „Misstrauensantrag“ gegen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) be­schäftigen. Und nicht nur das: Es deutet sich an, dass der jetzt von der Römerkoa­lition eingebrachte Antrag zwar nicht einstimmig, aber doch mit breiter Mehrheit von den Stadtverordneten beschlossen werden wird. Damit würde das Stadtparlament dem Oberbürgermeister das Vertrauen entziehen und ihm das Ultimatum setzen, bis zum 14. Juli sein Amt zur Verfügung zu stellen – ansonsten würde die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt ein Abwahlverfahren gegen das Stadtoberhaupt nach Paragraf 76 der Hessischen Ge­meindeordnung einleiten.

Dass die Stadtverordneten am nächsten Donnerstag über den sogenannten Misstrauensantrag nebst Ultimatum be­raten und ihn beschließen können, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend möglich gemacht, indem er den Antrag einstimmig als dringlich eingestuft hat. Bei der anschließenden Ab­stimmung darüber, wer dem Antrag auch inhaltlich folgen wird, hat sich lediglich die Linke unentschlossen gezeigt. Wie Fraktionschef Michael Müller im An­schluss an die Ausschusssitzung mitteilte, will sich die Fraktion der Linken am Dienstag mit Vertretern der Partei be­sprechen. Müller deutete an, dass er und seine Fraktion das im Antrag formulierte Ultimatum, das Feldmann „das Messer auf die Brust setzen“ würde, kritisch sähen.