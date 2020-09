Nach Eklat in Stadtparlament : Frankfurts Koalition vor der Zerreißprobe

Noch am Freitag waren die Ausläufer des politischen Erdbebens zu spüren, das Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am späten Donnerstagabend mit seiner Attacke gegen seinen Magistratskollegen, Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU), ausgelöst hatte. Ob einer der drei Partner – CDU, SPD und Grüne – demnächst aufgrund der sich verschärfenden Konflikte die Koalition für beendet erklärt, blieb zunächst ungewiss. In den Parteien wurde dem Vernehmen nach auch darüber diskutiert, ob Feldmann die ihm von der Gemeindeordnung eingeräumte Möglichkeit wahrnehmen würde, Zuständigkeiten im Magistrat neu zu verteilen.

Feldmann hatte am Donnerstagabend zum Tagesordnungspunkt „Sauberkeit“ dem CDU-Stadtrat vorgeworfen, für die „Vermüllung der Stadt“ und die „Verwahrlosung einiger Quartiere“ verantwortlich zu sein. Diese sei insbesondere in der Corona-Zeit sichtbar geworden. Frank gehe nicht ausreichend gegen Müllsünder vor. Es fehle an Kontrollen durch die Stadtpolizei, die „ordnungsrechtliche Seite sei komplett weggebrochen“, kritisierte der Oberbürgermeister und forderte: „Die Prioritäten für die Stadtpolizei, diesen engagierten Kollegen, müssen sich ändern.“ Schließlich sei die Zahl der Stadtpolizisten in den vergangenen Jahren drastisch erhöht worden, „doch die Stadt ist dreckiger“. Das Thema Müll „belastet die Menschen“.

„Mir wurde vom Stadtoberhaupt das Wort verboten“

Dem Ordnungsdezernenten bot sich dann keine Möglichkeit, vor den Stadtverordneten auf diese Vorwürfe zu reagieren. Feldmann hatte bereits am Mittag verfügt, dass aus dem Magistrat nur er zum Thema Sauberkeit sprechen dürfe. Auch auf Nachfragen Franks lehnte der Oberbürgermeister das Ansinnen ab. „Mir wurde vom Stadtoberhaupt das Wort verboten“, teilte Frank am Freitag mit.

Dabei machten die knapp 200 Mitarbeiter der Frankfurter Stadtpolizei eine gute Arbeit. Durch die Corona-Pandemie hätten die Ordnungshüter eine Flut neuer Aufgaben hinzubekommen, die sie an die Grenze der Belastungsgrenze bringen würden. Wenn die Stadtregierung für die Stadtpolizei andere Prioritäten setzen wolle als die Corona-Kontrollen in Grünanlagen, Gaststätten, Betrieben, Wochenmärkten sowie in U-Bahnen und Straßenbahnen, dann müsse man darüber reden, so Frank – Argumente, die er am Donnerstagabend nicht ausführen konnte.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Als „dunkle Stunde für die politische Kultur in diesem Haus“ bezeichnete CDU-Fraktionschef Nils Kößler die Angriffe und das Redeverbot für den Stadtrat seiner Partei. Er habe sich einen solchen Tiefpunkt nicht vorstellen können, sagte Kößler und sprach von einem „erbärmlichen Manöver“. Und weiter: „Das ist auch eine dunkle Stunde für die Koalition.“

„Politischer Tabubruch mit Ansage“

Welche Folgen der Eklat haben wird, will die CDU über das Wochenende beraten. „Wir werden das jedenfalls nicht auf sich beruhen lassen“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Jan Schneider dieser Zeitung. Er nannte Feldmanns Angriff auf Frank und die anschließende Weigerung, ihn zu Wort kommen zu lassen, einen „politischen Tabubruch mit Ansage“. Schneider, der als Stadtrat für Bauen und Bürgerservice dem Magistrat angehört, sagte, seine Partei werde in Ruhe überlegen, wie man auf den Affront reagieren werde. Fest stehe, dass der Oberbürgermeister die Koalition in eine tiefe Krise gestürzt habe.