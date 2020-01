Wenn ein Flohmarkt umzieht : Chaos und Enge statt Trödelflair

Zum ersten Mal findet der Frankfurter Flohmarkt nicht am Schaumainkai, sondern am gesperrten nördlichen Mainufer statt. „Will die Stadt die Institution kaputt machen?“, fragen sich nun so manche.

Der erste Tag für den Flohmarkt am neuen Standort am nördlichen Mainufer hat für die Händler chaotisch begonnen. „Das war schrecklich“, sagt eine 53 Jahre alte Frankfurterin, die seit Jahren auf dem Flohmarkt ihre Waren präsentiert. Nichts sei organisiert gewesen. „Ich dachte, wenn man etwas Neues als Stadt beginnt, dann steht das Konzept“, ergänzt ihre Nachbarin, die bisher diesen Markt durchaus geschätzt hat, um ihr Angebot, alte Wäsche und gehobenen Trödel, feilzubieten. Dass die Anwohner am Mainkai dann während des Aufbaus, der gegen 7.30 Uhr begann, auf den Balkonen standen und lautstark um Ruhe am Samstagmorgen gebeten haben, hat die Stimmung der Händler nicht gehoben.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das „pure Chaos“ ist verursacht worden, weil die Händler am frühen Morgen lange auf der Alten Bücken und den angrenzenden Straßen auf die Zufahrt zu dem seit Ende Juli für den Autoverkehr gesperrten Mainkai hatten warten müssen, wie zu hören ist. Dort angekommen, wusste dann offenbar niemand, wo und wie er seinen Stand finden konnte. „Vier Stunden habe ich gewartet, um auf den Mainkai fahren zu können“, sagt einer. „Vier Stunden!“ Zahlreiche seiner Händlerkollegen hätten vorher aufgegeben. „Die Italiener mit ihren mehr als ein halbes Dutzend Ständen haben umgedreht und sind heute gar nicht da“, sagt der Mann, der seit Jahren auf dem Flohmarkt Second-Hand-Garderobe anbietet: „Der erste Tag, das war schon mal nichts.“

Stichwort Anlaufschwierigkeiten

Jenseits der organisatorischen Mängel, die ließ mit einigem Wohlwollen unter dem Stichwort Anlaufschwierigkeiten verbuchen lassen, hält sich aber auch bei Händlern und Kunden die Begeisterung über die neue Lage in Grenzen. Der Flohmarkt erstreckt sich rechts und links des Eisernen Stegs nördlich des Flusses. Die Fläche, auf der die Stände stehen, ist schmaler und kürzer als ehedem auf der Südseite. „Der Flohmarkt ist zu kurz, zu schmal, alles zu eng“, sagt eine Passantin, gesteht aber zu, dass es „vielleicht mit der Zeit besser wird“ – er finde ja in dieser Form zum ersten Mal statt. Andere Stimmen fordern die Organisatoren auf „nachzuarbeiten“.

„Die Stände stehen enger und dichter“, sagt die Frankfurter Künstlerin E.R. Nele, die sich als begeisterte Flohmarkt-Gängerin am neuen Standort umschaut. Das könne eine „ganz nette Verdichtung“ geben, meint sie, gesteht aber offen zu, dass sie das nördliche Mainufer ohnehin nicht attraktiv findet. Die sie begleitende Freundin zeigt sich skeptisch, ob das neue Konzept aufgeht und weist daraufhin, wie viel schmaler der neue Flohmarkt ist. Am Schaumainkai hätten sich die Stände nicht nur auf der zweispurigen Fahrbahn ausbreiten können, sondern auch auf den Gehwegen, vor allem unter den Platanen, die am südlichen Mainufer eine breite Allee bilden. Der Platz reichte aus, dass die Händler zwei Gassen bilden konnten: Auf der einen, so berichten viele, habe man hinauf, auf der anderen hinunterschlendern können. Manche Stände seien direkt ans Ufer, an den Tiefkai ausgewichen. Von beengten Verhältnissen keine Rede.

„Ach, die Stadt macht alles kaputt“

Der alte Standort wird an diesem grauen Samstagmorgen von vielen als ein besonderer gelobt. Als kleines Kind sei sie mit ihrem Vater schon über den Flohmarkt am Schaumainkai geschlendert, sagt eine Besucherin. Obwohl sie längst in Königstein lebt, ist sie dieser Tradition treu geblieben und besucht auch den neuen Standort. Die Atmosphäre sei „dribbdebach“ einfach schöner gewesen, schließlich habe man von dort den Blick auf die Skyline. Der neue Standort sei in jedem Fall „gewöhnungsbedürftig“. Andere vermissen die alten Bäume, unter denen sich die Stände aufreihten. Vom besonderen Flair ist die Rede, von einem Markt, der zum Flanieren einlud und vom speziellen Ambiente durch die Museen. „Das war so eine schöne Tradition“, sagt eine Händlerin, nun sei eben alles anders, „alles neu“.

Mehr zum Thema 1/

Die Händler vermissen ihre festen Standplätze mit ihrer angestammten Nachbarschaft, auf die sie sich verlassen konnten, wenn sie einmal kurz den Stand verlassen mussten, wie es heißt. Und auch die Kunden täten sich schwerer, ihre bevorzugten Händler zu finden. Andere Stimmen konstatieren dagegen sehr wohl, dass mehr Touristen, die sich in Regel wie eine Karawane vom Römerberg in Richtung Eisernen Steg bewegen, nun überhaupt erst auf den Flohmarkt aufmerksam würden.

Die meisten sind an diesem Samstag jedoch unzufrieden. „Ach, die Stadt macht alles kaputt“, schimpft eine Passantin, die sich als treue Kundin des Flohmarktes bezeichnet. Die Politik habe kein Verständnis für arme Leute, die auf Wühltischen ihre Garderobe zusammenkaufen müssten. Wenn sie schön höre, dass die Standortentscheidung aus politischen Gründen falle, sei sie bedient. „Andere Großstädte tun viel dafür, einen Flohmarkt überhaupt zu haben“, sagt eine andere Besuchern, „in Frankfurt will man ihn kaputt machen.“