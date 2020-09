Nach Sprechverbot : Frankfurter CDU berät über Ende der Koalition

In einem Krisentreffen hat die Spitze der Frankfurter CDU am Sonntag darüber beraten, wie sie auf die fortdauernden Provokationen von Oberbürgermeister Feldmann reagieren soll. Am Montag soll die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Sitzung informiert werden.

Tür zu? Nach dem Eklat in der Plenarsitzung, ausgelöst durch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), will sich die CDU am Montag äußern. Bild: Lando Hass

Details zu dem Treffen, das im Büro von Bürgermeister Uwe Becker stattfand, wollte der Parteivorsitzende Jan Schneider (beide CDU) auf Anfrage nicht mitteilen. Er verwies auf eine Pressekonferenz am heutigen Montag um 12 Uhr im Römer. Die Frage, ob seine Partei die seit 2016 regierende Koalition mit SPD und Grünen beenden werde, wollte Schneider mit Verweis auf den Pressetermin nicht beantworten.

Feldmann hatte in der Plenarsitzung am Donnerstagabend einen Eklat verursacht, indem er Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) zunächst harsch für die angebliche „Vermüllung der Stadt“ kritisiert, dem Stadtrat dann aber untersagt hatte, zu den Vorwürfen in der Sitzung Stellung zu nehmen. Der CDU-Vorsitzende Schneider sagte nach dem Krisentreffen am Sonntag: „Wir haben intensiv erörtert, wie man damit umgehen kann. Das war ein recht einmaliger Vorgang, den wir nicht unkommentiert lassen werden.“

An dem Krisentreffen der stärksten Partei im Frankfurter Rathaus nahmen außer Schneider, Becker und Frank auch der Fraktionsvorsitzende Nils Kößler sowie Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld teil – somit alle vier hauptamtlichen CDU-Stadträte. Die Pressekonferenz am Montag wird laut Schneider von Becker, Kößler und ihm selbst gegeben. Schon am vergangenen Freitag hatte der Stadtrat für Bauen und Bürgerservice gesagt, der Oberbürgermeister habe die Koalition in eine tiefe Krise gestürzt. Frank hatte mitgeteilt, nach dem Vorfall am Donnerstagabend sei sein Vertrauensverhältnis zum Oberbürgermeister zerstört.

Für ein Koalitionsende spricht nach Ansicht von Beobachtern die mittlerweile sehr schlechte Atmosphäre in der von Anfang an als Zweckbündnis definierten Koalition. Das gegenseitige Vertrauen gilt als zerrüttet. Hinzu kommt, dass die CDU den Oberbürgermeister nach einem Bruch des Bündnisses wegen dessen Umgangs mit der Awo-Affäre im bevorstehenden Wahlkampf wesentlich härter attackieren könnte. CDU-interne Gegner eines Koalitionsendes verweisen darauf, dass die SPD der CDU vorwerfen könnte, die Stadt in schwieriger Zeit im Stich zu lassen. Zudem, so ist aus der Partei zu hören, gebe es dann niemanden mehr, „der das Schlimmste von Feldmann verhindert“.