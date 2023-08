Sie haben es geschafft: Die Frankfurterinnen Gabriele Becker-Hassemer, Judith McCrory, Anke Rubien und Claire Russell sind in 14 Stunden und einer Minute durch den Ärmelkanal geschwommen. Sie haben als Schwimmstaffel die Meerenge zwischen dem britischen Dover und dem französischen Calais überquert und damit das selbst gesteckte Ziel, es unter 15 Stunden durch das 17 Grad kalte Wasser zu schaffen, erreicht.

Und noch ein anderes Vorhaben haben sie realisiert: Ärztin Becker-Hassemer, die ehrenamtlich für die German Doctors arbeitet, hatte die Idee, das Projekt mit einem Spendenaufruf zu verbinden. Sie war schon öfter als Einsatzärztin für den Verein unterwegs und kennt die Not in Ländern wie Indien, Kenia und Bangladesch. 5000 Euro wollten die Frauen deshalb für ein Projekt in Ostindien sammeln – am Freitag waren mehr als 25.000 Euro zusammengekommen.

„Das ist der Traum eines jeden Schwimmers“

Hilfsmittel sind beim Kanalschwimmen nicht erlaubt. Die Schwimmerinnen, die das ganze Jahr, auch bei eisigen Temperaturen, in Seen im Umland trainiert haben, waren also nur mit Badekappe, Schwimmbrille, kurzem Badeanzug und Sicherheitsboje ausgestattet. Gegen die Strömung, deretwegen die Strecke bis zu 44 Kilometer lang werden kann, konnten sie nur mit Muskelkraft anschwimmen. „Die letzten beiden Stunden mussten wir noch mal alles geben“, sagt Becker-Hassemer. „Richtig Strömung!“

Am Mittwochmorgen waren die Schwimmerinnen um 4.10 Uhr gestartet. Angekommen sind sie in Frankreich unterhalb von Cap Blanc an einem Strand, also etwas süd­licher, als die kürzeste Strecke zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland verlaufen würde.

Dass sie es geschafft haben, ist nicht nur die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches: „Das ist der Traum eines jeden Schwimmers“, hatte Anke Rubien beim Training an der Badestelle des Walldorfer Sees gesagt. Das gesammelte Geld, das vollständig in die indische Stadt Jhargram geht, wird dort eine rudimentäre medizinische Versorgung möglich machen.