Elterliches Sorgerecht : Der Kampf einer Mutter

Das Jugendamt Frankfurt will Polina Lopatko das Kind wegnehmen. Der vierjährige Junge verhalte sich auffällig und spreche nicht gut Deutsch, heißt es zur Begründung. Aber reicht das für einen so drastischen Schritt aus?

Ob sie dem Rechtsstaat vertrauen kann, weiß Polina Lopatko nicht mehr. Er will ihr das Kind wegnehmen. Doch sie kämpft. Wenn sie darüber spricht, verengen sich ihre Augen, und ihr Körper spannt sich. Ihr rotblondes Haar hat die Neununddreißigjährige hoch gesteckt, am Hals baumelt ein buntes Amulett. Sie holt ihre Zeugnisse hervor. Alles da: das Diplom der Moskauer Universität, die Bescheinigung über eine Ausbildung zur Sozialassistentin in Bremen, Arbeitszeugnisse von Kinderbetreuungseinrichtungen.

Etwas fahrig ordnet sie die Seiten, mit denen sie belegen will, dass sie keine verantwortungslose Frau ist, dass sie gut für ihre Kinder sorgt. Das Jugendamt sieht das nämlich anders. Es hat zusammen mit dem Amtsgericht entschieden, dass Lopatkos vierjähriger Sohn in Obhut genommen werden soll.