Entwicklungskonzept : Frankfurter Zoo soll bis 2030 einmaliges Modell werden

Der Zoo in Frankfurt hat ein neues Entwicklungskonzept vorgestellt. So sollen zum Beispiel große Hallen marode Gebäude ersetzen. Besondere Priorität hat allerdings der Naturschutz.

Große Hallen mit gemischtem Tierbestand, die für ganze Kontinente stehen und eine enge Koppelung von Naturschutz mit dem Tiererlebnis: Der Frankfurter Zoo soll bis 2030 ein völlig neues Gesicht bekommen. Unter dem Titel „Zookunft 2030+“ hat gestern Zoodirektor Miguel Casares mit Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) ein Entwicklungskonzept vorgestellt. In den nächsten 15 Jahren soll in drei Phasen beinahe die Hälfte des elf Hektar großen Innenstadtzoos umgebaut werden. Naturschutz erfahrbar und die Faszination von Wildtieren erlebbar zu machen, das soll das Ziel des neuen Konzepts sein. In der Tierhaltung sollen Prioritäten gesetzt werden: „Das, was wir präsentieren, muss exzellent sein“, sagte Casares. Er verwies auf Besonderheiten wie die Frankfurter Okapi-Zucht. Okapis könnten von 2032 an im Südwesten des Zoos in einer 10200 Quadratmeter großen Afrika-Halle in einer Tiergemeinschaft leben.

Im Nordosten des Zoos soll eine 6700 Quadratmeter große Amazonas-Halle mit 7900 Quadratmetern Außenanlage entstehen, dazu gute 3000 Quadratmeter europäische Wildnis samt Sumpfgebiet, hohe Decken und Netze sollen Vögeln den freien Flug ermöglichen. Schlüsselelement der geplanten Neuausrichtung und Bauten soll die Kooperation mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) und deren Projekten etwa in Afrika und Südamerika sein. Diese soll weit über die bisher üblichen Initiativen wie Infotafeln, Veranstaltungen oder Naturschutz-Botschafter hinaus gehen. Der Zoo habe mit der ZGF eine Verbindung wie sonst nur die Zoos in London und New York mit ihren jeweiligen Zoologischen Gesellschaften, so Casares.

Der Schwerpunkt Naturschutz mit realen Projekten werde Frankfurt zu einem einmaligen Zoo machen. Es gehe um eine „grundlegende Neuausrichtung“, sagte Hartwig. Ein zukunftsfähiger Entwicklungsplan für den Zoo, der nicht vergrößerbar sei, aber weiter in der Stadt bleiben solle, sei überfällig. Der Zoo müsse mit Blick auf das 21. Jahrhundert die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben verbinden, zumal in einer Zeit, in der vielen wegen der Klimadebatte die Aufgabe von Zoos erst bewusst werde. Viele Gebäude seien „geschichtlich hochinteressant“, aber weder den Tieren, noch den Mitarbeitern oder Besuchern zumutbar.

Nachhaltiges Bauen

Casares demonstrierte den Handlungsbedarf unter anderem mit Fotografien des mittlerweile 146 Jahre alten Nashornhauses, in dem Nashörner und Flußpferde in den Wintermonaten in sehr engen, gekachelten Räumen untergebracht sind. Es müsse in jedem Fall etwas getan werden, so Casares. Für Hartwig ist das Konzept Teil ihrer dreiteiligen Gesamtvision für das Zooareal, die sie im Frühjahr vorgestellt hatte: Dazu zählen auch die Sanierung des Zoogesellschaftshauses und dessen Umbau in ein Kindertheater sowie die Errichtung eines Conservation Center im Nordosten des Zoos.

Casares, seit Februar 2018 im Amt, hatte in wenigen Monaten zusammen mit seinem Team, mit dem spanischen Planungsbüro Logical Zoo, das unter sechs Büros ausgewählt worden war, sowie mit der ZGF und städtischen Ämtern das Konzept erarbeitet. Es sieht von 2023 bis 2032 Planung und Bau von zwei großen Hallen samt Freigeländen an den Außenrändern des Areals vor. Diese seien energetisch sehr viel günstiger als mehrere kleine Gebäude, so Casares. Überhaupt solle nachhaltig gebaut werden. Ein neues Wegenetz und eine von außen zugängliche Gastronomie soll an die beiden neuen großen Hallen angegliedert werden.

Für die Besucher soll dank unsichtbarer Sperren wie Wassergräben eine „Immersion“ in die Landschaft möglich sein, ähnlich wie bei der vor kurzem eröffneten Pinguin-Anlage, die 7,5 Millionen Euro gekostet hat. Sie gehört schon zur ersten Phase des neuen Konzepts, wie auch das neu eingeführte Online-Ticketing und Verbesserungen in der Tierhaltung, die das „Flächendreieck“ in der Zoo-Mitte betreffen. Bis 2022 soll auch die Planung der nächsten Phase abgeschlossen sein. Binnen eines Jahres, so Hartwig, werde ein Masterplan vorliegen, über den dann die Stadtverordneten abstimmen sollten. Der Masterplan selber ist im Haushalt für die nächsten beiden Jahre mit je 350.000 Euro angemeldet. Fragen nach den gesamten Kosten des Projektes könnten „noch nicht seriös beantwortet werden“, sagte Hartwig. Diese werde der Masterplan zeigen. Vergleichbare Projekte wie das Gondwanaland, die Riesentropenhalle des Leipziger Zoos, der als einer der attraktivsten überhaupt in Deutschland gilt, haben 66 Millionen Euro gekostet. Es ist mit 16.500 Quadratmetern deutlich größer als die geplante Afrika-Halle.