Waldstadion im Wandel : In den Farben der Eintracht dekoriert

Kein Adlerwappen mehr und auch nicht das Wort Frankfurt: Die Jürgen-Grabowski-Tribüne hat in Weiß auf Schwarz einen neuen Schriftzug erhalten. Bild: Anton Vester

Das Frankfurter Waldstadion ist in diesen Wochen im ständigen Wandel: Nicht nur, weil der Fußballplatz, auf dem die Eintracht eigentlich ihre Spiele austrägt, im Sommer immer öfter für Konzerte oder wie am nächsten Wochenende für den „Monster Truck Jam“ genutzt und entsprechend umgerüstet wird. Zudem wurde die Nordwestkurve leicht erweitert und der Oberrang so umgebaut, dass künftig rund 12.000 zusätzliche Stehplätze zur Verfügung stehen, wo bislang nur 4500 Zuschauer sitzend Platz gefunden haben.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.



Die auffälligste Veränderung aber ergab sich im Zuge des Austauschs der Sitzschalen in der gesamten Arena: Auf der Gegengeraden, seit gut einem Jahr zu Ehren einer der größten Vereinslegenden umbenannt in Jürgen-Grabowski-Tribüne, steht nun nicht mehr „Frankfurt“. Auch das Stadtwappen ist verschwunden, die neutrale Farbe der Sitzschalen ist ebenfalls Vergangenheit.

Beides waren beim Bau der Arena vor zwei Jahrzehnten Hinweise darauf, dass das Stadion im Besitz der Stadt und zeitweise Heimstätte auch des FSV Frankfurt war. Nun aber hat die Eintracht als Besitzer das Stadion ganz in ihrem Sinne dekoriert: Schwarz auf Weiß ist also nun in den Vereinsfarben des Klubs „Eintracht vom Main“ zu lesen.