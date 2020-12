„Frauen helfen Frauen“ : Online, aber Tür an Tür

Neues Gesprächsformat: Ein Frankfurter Verein bietet trotz Pandemie Unterstützung für Frauen in den eigenen Räumen an. In der Corona-Krise suchen deutlich mehr Frauen Hilfe bei der Beratungsstelle.

Hätte die Frau keinen Schnupfen bekommen, wäre sie Anfang der Woche die Erste gewesen, die auf dem Wildleder-Stuhl Platz genommen hätte. Vielleicht hätte sie den Blick aus dem Fenster im achten Stock schweifen lassen über den gelben Kran und die Bornheimer Christuskirche. Ganz bestimmt aber hätte sie auf das Tablet geschaut, das an einem Ständer vor dem Stuhl auf Gesichtshöhe klemmt. Im Zimmer nebenan hätte Birgitt Schnitzler gesessen oder Claudia Teuchmann, ebenfalls vor einem Bildschirm. Die Frau hätte der Beraterin des Vereins „Frauen helfen Frauen“ berichtet, was sie belastet. Wegen der Corona-Pandemie in einer Videokonferenz, aber in den geschützten Vereinsräumen an der Berger Straße.

Die Beratungsstelle kümmert sich seit Jahrzehnten um Frauen in Frankfurt, die von Gewalt betroffen sind. Nach Schnitzlers Angaben finanziert sie sich über Zuschüsse von Land und Stadt, Spenden und Bußgelder aus Urteilen gegen Gewalttäter. Die Frau hat wegen der Erkältung abgesagt. Aber für die nächsten Termine ist alles bereit für ein neues Gesprächsformat: online, aber Tür an Tür.

Die Gewalt habe viele Formen, berichten die beiden Beraterinnen bei einem Gespräch auf Abstand in den Räumen des Vereins. Schnitzler sagt: „Gewalt fängt da an, wo Frauen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden.“ Dazu gehörten nicht immer Schläge oder sexuelle Übergriffe. Frauen, die sich bei der Beratungsstelle melden, würden von ihren Partnern auch beleidigt, gedemütigt, erniedrigt, isoliert, sozial oder ökonomisch kontrolliert. Auch Stalking komme oft vor, etwa wenn ein Mann am Arbeitsplatz seiner Frau auftauche, sie permanent beobachte. „Diese Frauen können sich nie entspannen.“

Betroffene mit Informationen versorgen

Schnitzler ist Diplom-Sozialpädagogin, Teuchmann Diplom-Pädagogin. Die beiden berichten, dass sie den Frauen niemals rieten: „Geh!“ Stattdessen versorgten sie die Betroffenen mit allen Informationen, um sich selbst für das Ende einer Beziehung entscheiden zu können. So etwas müsse gut vorbereitet werden, um die Frau zu schützen. Der Verein betreibt auch ein Frauenhaus. Aber eine Trennung müsse nicht unbedingt bedeuten, dass die Frau dort einziehe.

Den Beraterinnen ist es wichtig, dass Frauen auch in der Pandemie wissen, dass sie sich an den Verein wenden können. Viele Betroffene könnten nicht unbemerkt telefonieren, berichten Schnitzler und Teuchmann. Der Verein bietet deshalb auch eine Online-Beratung an. Dafür sind die beiden eigens ausgebildet: Sie beraten dann schriftlich und zeitversetzt, ohne Videofunktion. Im ersten Lockdown ersetzten Telefonate und Online-Beratung das persönliche Gespräch. Im Sommer kamen wieder Frauen nach Bornheim – zu Terminen mit offenem Fenster und Plexiglasscheibe zwischen Beraterin und Besucherin.

Zahlen nennt Schnitzler nicht. Aber schon jetzt sei absehbar, dass im Corona-Jahr „deutlich mehr“ Frauen Hilfe beim Verein suchten als im Jahr davor. Es kämen Frauen „jeden Bildungsniveaus“ und sogar eher solche mit guter Bildung.

Persönliche Beratung trotz Corona

Auch wenn es derzeit zu kalt zum Dauerlüften ist, will Verein weiterhin sichere Termine an der Berger Straße anbieten. So ließen sich Gespräche besser steuern und strukturieren als am Telefon – und die Frauen könnten Handzettel mit Informationen einpacken, denn auch die Post werde oft von den Tätern kontrolliert.

Künftig soll es bei „Frauen helfen Frauen“ so ablaufen: Die Beraterin öffnet der Frau die Tür im achten Stock; beide tragen Masken. Drinnen im Flur desinfiziert sich die Frau die Hände und trägt die Kontaktdaten für die Rückverfolgung wegen der Pandemie auf einem Zettel ein. Anschließend zeigt die Beraterin ihr den Platz mit dem Wildleder-Stuhl. „Das Tablet ist dann schon eingeschaltet, das Video-Programm geöffnet.“ Genauso nebenan auf dem Bildschirm in Schnitzlers Büro. Von dort aus wird die Beraterin das Gespräch mit der Frau nebenan führen – mit nur einer Wand dazwischen.