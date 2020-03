Projekt der Uni Frankfurt : Genetische Beratung soll Herztod verhindern

Aktualisiert am

Nulllinie: Jedes Jahr erleiden in Deutschland rund 65 000 Menschen den plötzlichen Herztod. Bild: Prisma Bildagentur

Den plötzlichen Herztod zu erforschen und ihm vorzubeugen, ist der Zweck des Projekts Rescued am Institut für Rechtsmedizin des Frankfurter Uniklinikums. Mit Hilfe eines Zuschusses der Rolf-Schwiete-Stiftung soll diese Arbeit nun fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Über einen Zeitraum von drei Jahren stellt die Stiftung rund 300.000 Euro bereit. Mit dem Geld werden unter anderem monatliche Sprechstunden für betroffene Familien finanziert. Dort kann ermittelt werden, ob Verwandte eines Verstorbenen ein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Herztod haben. Termine können unter der Telefonnummer 069 / 63 01-75 64 vereinbart werden.

In Deutschland sterben jährlich etwa 65.000 Menschen an abruptem Herzversagen, gut 40 Prozent sind zwischen 15 und 65 Jahre alt. Bei Jüngeren kommen als Ursache oft genetische Krankheiten in Frage, die beispielsweise zu Herzrhythmusstörungen führen. Werden sie erkannt, sind sie meist therapierbar.