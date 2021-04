Aktualisiert am

Uni-Präsident Enrico Schleiff : „Ich glaube an eine ,Generation Corona’ – aber im positiven Sinn“

Seit gut 100 Tagen ist Enrico Schleiff Präsident der Universität Frankfurt. Im Interview spricht er über Zoom-Fatigue, die Nöte der Studenten in der Pandemie und die Grenzen der Meinungsfreiheit an Hochschulen.

Haben Sie an diesem Arbeitstag schon einmal Studenten persönlich zu Gesicht bekommen?

Ja, ich hatte ein Gespräch mit zwei Studierenden. Sogar hier in meinem Büro, natürlich unter Einhaltung der RKI-Regeln, so wie jetzt. Aber sonst ist es schon sehr ruhig an der Uni.

Schlägt Ihnen das aufs Gemüt?

Ich freue mich darauf, mich wieder mit Kolleginnen und Kollegen von Angesicht zu Angesicht austauschen zu können. Es ist schon eine Herausforderung, vieles nur noch digital tun zu können. In kleinen Gruppen kann man noch diskutieren, bei vielen Teilnehmenden eignet sich das Medium aber oft nur zur reinen Wissensvermittlung, eher weniger zum Austausch.