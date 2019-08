Vor dem Spiel : Ohrfeigen zwischen Frankfurter und Straßburger Fans

Vor dem Spiel der Eintracht gegen Racing Strasbourg ist es am frühen Nachmittag schon zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhänger beider Mannschaften gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren drei Frankfurter Fans in Sachsenhausen unterwegs, als sie in Sachsenhausen eine Gruppe von zehn jungen Männern ausmachten, bei denen es sich um Fans der französischen Mannschaft handelten.

Es kam zu Schlägen in Form von Ohrfeigen, die nach Angaben der Polizei von den Frankfurter Fans ausgegangen sind. Anschließend flüchtete die Gruppe mit Fahrrädern. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Sie hatte schon am Dienstag vor möglichen Auseinandersetzungen gewarnt.

Aufenthalts- und Betretungsverbote

Die Polizei hatte vor dem Spieltag elf Gefährderanschreiben an Eintracht-Anhänger verschickt, um sie zu informieren, dass man sie „im Blick“ habe. Gegen zehn weitere heimische Fans wurden Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen.

Das heißt, sie dürfen sich am Donnerstag nicht im Stadion aufhalten, manche von ihnen müssen sogar neuralgische Orte der Innenstadt – wie das Bahnhofsviertel, die Zeil, den Römerberg und Alt-Sachsenhausen – meiden.

Krawall-Touristen unterwegs?

Platzverweise gegen Strasbourg-Fans gibt es bislang nicht. Sollte sich jedoch herausstellen, dass einige von ihnen in der Absicht anreisten, Gewalt auszuüben, so der Einsatzleiter Thorsten Fleischer, könne ein Platzverweis jederzeit ausgesprochen werden.

Ein solches Betretungsverbot könnte beispielsweise 20 französischen Hooligans drohen, die sich am Vormittag auf dem Weg nach Frankfurt gemacht haben – ohne Ticket. Vorerst würden sie in die Stadt gelassen, so Einsatzleiter Fleischer. „Sollten sie aber als gewalttätig auffallen, werde man sofort ein Aufenthaltsverbot aussprechen. Wenn sie versuchen, unberechtigt auf das Stadiongelände zu gelangen, wird man sie in Gewahrsam nehmen.“