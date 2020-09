Techno-Szene in Frankfurt : Geheime Raves gegen den Corona-Koller

Im Lärm der vorbeirauschenden Autos gehen sie in dieser Nacht fast ein wenig unter. Von der Brücke, dort, wo die A 5 und die A 648 sich bei Rödelheim kreuzen, sind die wummernden Bässe aber doch zu hören. Der frühe Sonntagmorgen ist angebrochen. Versteckt im hohen Gras einer Wiese am Westkreuz tanzen zwischen 70 und 100 Leute ausgelassen zu Technomusik. Ein Rave, mitten in der Pandemie, mitten im Grünen. Fast alle, die da tanzen, sind im Studentenalter, zwischen 18 und 30 Jahren. Die Stimmung ist friedlich, einige kiffen, andere sitzen an der Nidda und unterhalten sich. Am improvisierten DJ-Pult stehen zwei junge Männer.

Einen Biertisch, einen funktionierenden Generator und etwas Licht, mehr braucht es nicht, damit die Hobby-DJs die ganze Nacht auflegen können. Ein LED-Panel mit Ampelabdeckung taucht die Feiernden in ein blaugrünes Leuchten. Masken tragen die wenigsten. Ein selbstgeschriebenes Schild mahnt zur Vorsicht: „Corona Rules – Abstand halten“.