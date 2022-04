Frankfurter Techno-Museum : Flashbacks an exzessive Nächte

Gewohnt ist man das, im dritten Jahr der Pandemie, schon lange nicht mehr: Tausende Menschen tanzen rund um die Frankfurter Hauptwache, ausgelassen, ohne Masken, einander in die Arme fallend, laut wummert die Musik im Viervierteltakt durch die Nacht. Mit einem Rave alter Schule feiert die Stadt die Eröffnung eines neuen Museums: Das Museum Of Modern Electronic Music, kurz MOMEM, soll sich Historie und Gegenwart der elektronischen Tanzmusik widmen. Das Ausstellungshaus ist ein Unikat: Das von einem privaten Verein betriebene Museum ist das erste weltweit, das sich ausschließlich mit der Clubkultur beschäftigt.

Der Weg dorthin war lang. Die Idee, dem „Sound of Frankfurt“, der Techno-Musik, ihren berühmten DJs und Produzenten sowie den legendären Clubs wie dem „Dorian Gray“, dem „Omen“ oder dem „XS“ eine Erinnerungsstätte zu widmen, ist schon mehr als ein Jahrzehnt alt. Und ziemlich genau sieben Jahre ist es her, als 2015 auf der Musikmesse offiziell die Gründung des Museums angekündigt wurde. Finanzierungsprobleme, Querelen in der Szene und auch wechselnde Stadtregierungen brachten das Projekt aber immer wieder an den Rand des Scheiterns, bis es nun doch noch zu der Eröffnung und sogar einem Festakt in der Paulskirche am Mittwochabend gereicht hat.