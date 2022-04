Private Hilfe am Limit : Wie Flüchtlingshelfer und die Tafeln im Chaos versinken

In Deutschland muss keiner hungern. Oder? In Frankfurt steht die Tafel im Lager vor leeren Regalen. Und Hunderte ukrainische Flüchtlinge werden von Privatleuten versorgt. So erwächst aus Hilfsbereitschaft Chaos.

Eine kurze Menschenkette lädt den Kofferraum aus. Kartoffeln, Möhren, Schokohasen. Die Ukrainer tragen die Lebensmittel in ihr Zuhause auf Zeit. Sie leben in einem kleinen Hotel im Osten Frankfurts, nachdem sie den Krieg hinter sich gelassen haben. Sie sind dankbar für die Kofferraumladung. Denn sonst würden sie vor leeren Tellern sitzen.

Es ist der Albtraum eines deutschen Amts: eine Hilfsstruktur wie in einem Ameisenhaufen. Zig private Helfer fahren auf eigene Faust in Supermärkte und kaufen die Kartoffeln auf. Kleine Initiativen wie der Förderverein Round Table beliefern Hotels mit Lebensmitteln für geflüchtete Ukrainer. Einzelne Unterstützer kümmern sich um die Flüchtlinge: Inna Brück hängt den ganzen Tag am Handy, auf dem im Minutentakt Nachrichten eintrudeln. Robert Csebotarov findet Hotelzimmer für Ukrainer, die eines brauchen. Gennadij Tultsinetski stellt eine Kochplatte in den Frühstücksraum seines Hotels und geht manchmal mit seinen Gästen zur Bank, damit sie ein Konto eröffnen können. Das erzählen sie in einem kleinen Hotel am Zoo, in dem seit gut einem Monat ukrainische Flüchtlinge wohnen – und in das die Helfer zu einem Gespräch geladen haben, weil sie selbst Hilfe brauchen.

Oft hieß es in den vergangenen zwei Monaten: das Engagement der Bürger, ihre Solidarität, ihre Hilfsbereitschaft – einfach bewundernswert. So agil, dynamisch, praktisch. Es stimmt: Gerade weil so viele Privatleute unbürokratisch helfen, lassen sich Probleme schnell lösen. Wer einen Föhn braucht, kriegt ihn. Wer eine Übersetzung auf dem Amt benötigt, wird von einem Helfer begleitet. Wer ein Dach über dem Kopf sucht, für den finden die Helfer eine Wohnung. Eine Helferin hat zwei Wochen lang jeden Tag für Dutzende Flüchtlinge gekocht. Eine organisiert Freizeitaktivitäten. Doch all das hat einen Haken: Es führt zu Chaos.

Die Helfer sind langsam überfordert, das sagen sie im engen Frühstücksraum des Hotels selbst. Die eine Initiative weiß nicht, was die andere tut. Und die Stadt weiß es schon gar nicht. Wer nicht offiziell in die Bürokratie eingebunden ist und auf eigene Faust Unterkunft und Essen organisiert, existiert für das System nicht – und kann auch keine institutionalisierte Hilfe bekommen. Doch die private Hilfe ist am Limit.

Verzweifelte Menschen kann man nicht wegschicken

Die ehrenamtlichen Helfer stehen unter Dauerstress. Sie sind nicht für diese Arbeit ausgebildet. Sie versuchen, mit Excel-Tabellen einen Überblick zu behalten und gehen gleichzeitig ihren Jobs nach. „Kühlschränke sammeln ist jetzt mein Hobby, so verbringe ich manchmal meinen Sonntag“, sagt Inna Brück mit einem verzweifelten Lächeln.

Einerseits ist es beeindruckend, was ein paar Freiwillige stemmen können: Bis zu 800 Geflüchtete haben sie zeitweise mit Lebensmitteln versorgt; derzeit sind es nach ihren Angaben um die 500 Menschen. Andererseits sind diese Freiwilligen nun an der Grenze ihrer Belastbarkeit. In dem kleinen Hotel am Zoo, in das zwei junge Männer von Round Table an diesem Tag einmal wieder Lebensmittel für knapp 400 Euro gekarrt haben, bitten sie eindringlich um Hilfe. Sie brauchen Spenden, mehr Freiwillige und Lebensmittel. Und sie brauchen einen Koordinator.