Wohnexperiment : Zu viert auf 24 Quadratmetern

Gerade wenn es eng wird, muss Ordnung herrschen. „Regel Nummer eins: Alles wird demokratisch entschieden. Regel Nummer zwei: Wenn es zwei zu zwei steht, entscheidet eine Instagram-Umfrage. Regel Nummer drei: Mindestens alle zwei Stunden muss etwas gepostet werden, es sei denn, alle schlafen.“ Fein säuberlich stehen die Mitbewohnerregeln aufgelistet auf einem Blatt Papier. Regel Nummer zehn: „Wer die Mitbewohnervereinbarung bricht, wird gebrochen.“ Vier Studenten haben unterschrieben, vier Tage lang gilt, was auf diesem Blatt steht. Zumindest für „Lampartheim“, wie Malin Lamparter ihre 24 Quadratmeter große Wohnung getauft hat.

Die Regiestudentin hat mit drei Kommilitonen ein Wohnexperiment unternommen, um auf den Wohnungsmangel und die hohen Mietpreise in Frankfurt aufmerksam zu machen. Für ein Projekt namens „Frankfurt Performance“ an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst sollten sich die Studenten mit ihrem Leben in der Stadt auseinandersetzen. Für Malin Lamparter, deren Ankunft in Frankfurt geprägt war von der Angst, keine Wohnung zu finden, war schnell klar, worum es in ihrer Performance gehen sollte.

In ihrer kleinen Einzimmerwohnung

Die Siebenundzwanzigjährige begann mit einer Rechnung: Studenten, die zu Hause ausziehen und Anspruch auf Bafög haben, erhalten seit dem Wintersemester 2019 ein Wohngeld von 325 Euro. Vorher waren es 250 Euro. Um die Mieten in Frankfurt plus Fixkosten mit diesem Betrag zu decken, müsste man zu viert in ihrer kleinen Einzimmerwohnung in Nordend-Ost wohnen. Gesagt, getan – für 96 Stunden zogen die Schauspielstudenten Anna Bardavelidze und Simon Schwan sowie die Regiestudentin Jette Büshel bei Lamparter ein. Vorher hatten die vier einander nur flüchtig gekannt. Lamparter sagt, sie habe gezielt Leute gefragt, die Konfliktpotential hätten. Oder die sich zumindest nicht scheuten, ihre Meinung zu sagen.

Um die Außenwelt so nah wie möglich an dem Zusammenleben auf engstem Raum teilhaben zu lassen, legte Lamparter einen öffentlichen Instagram-Account an, auf dem sie das Experiment mit Fotos und kurzen Videos dokumentierte. Eine Videoreihe zeigt zum Beispiel, wie die neuen Mitbewohner nacheinander jeweils einen Umzugskarton die schmale Wendeltreppe hoch balancieren. In einem anderen Video stellt Jette Büshel ein Bild ihres Großvaters in das Regal. Es sollte sich für die Kürze der Zeit so echt anfühlen wie möglich, sagt Lamparter. Der Regiestudentin gefiel der Widerspruch von Intimität und Öffentlichkeit, dem sie sich in ihren eigenen vier Wänden aussetzte.

Intime Frage bei Partyspielen

Wie schnell aus räumlicher auch persönliche Nähe wurde, überraschte sie. „Es war wie eine Flucht nach hinten“, sagt die Studentin. Man habe sich ohnehin permanent beobachtet und bewertet gefühlt. Wenn man dann abends zusammensaß, wollte niemand einen Film gucken – stattdessen begannen die Studenten, Partyspiele zu spielen, bei denen man intime Fragen der anderen beantworten muss. Man habe plötzlich Grenzen überschreiten wollen, sagt Lamparter.

Mehr zum Thema 1/

Zu Streitereien sei es kaum gekommen. „Dafür war das Experiment zu kurz angelegt“, sagt die Studentin mit Blick auf die vier Tage. So habe es schon fast zu viel Spaß gemacht – trotz des Schlafmangels und der demokratischen Entscheidung, dass geraucht werden darf. Erst am letzten Tag im „Lampertheim“, als es nach Zigarettenqualm stank und man in dem Chaos seine eigenen Sachen nicht mehr fand, freute sich Malin Lamparter wieder darauf, allein zu leben. Was bleibt, ist eine überraschend enge Freundschaft zu ehemals Fremden. Und die Mitbewohnerregeln, die immer noch an der Eingangstür von „Lampartheim“ hängen.